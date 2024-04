Ve Varech se na apríla objevila socha Lenina. Ostuda, reagoval zastupitel

„Jako člen zastupitelstva Karlových Varů žádám o okamžité odstranění sochy Lenina z veřejného prostoru našeho města. Její instalace nebyla na zastupitelstvu města projednána. Tento aprílový žertík se nepovedl, je to jen ostuda pro naše město. Je třeba si připomenout, že Lenin byl masový vrah a zakladatel totalitního státu, patří do propadliště dějin a jeho sochy by měly putovat maximálně tak do depozitářů,“ reagoval na sociální síti na počin správců lesů a parků zastupitel Vladimír Melichar (SPOLU).

Do muzea se správa lázeňských lesů pokouší Leninovu sochu „udat“ už řadu let. Zatím bezúspěšně. „Jednání vždy skončila na tom, že není vhodná doba,“ uvedla mluvčí Lázeňských lesů a parků Martina Nentvichová.

Myšlenku prezentovat ji ve veřejném prostoru podle ní oživila lednová návštěva francouzského páru, který po celé Evropě dokumentuje podobné relikty komunistické éry. Výsledky jejich práce otiskl i americký deník New York Times.

Překvapivá diskuse

„Problematikou se newyorský deník zabýval podrobně. Otiskl i reference Čechů, ale přinesl i zkušenosti ze Slovenska, kde se toho nebáli, a podobné sochy ve veřejném prostoru nechali třeba s vysvětlujícím popisem,“ konstatovala Nentvichová.

Ředitel Lázeňských lesů a parků Stanislav Dvořák důrazně odmítá, že by dočasná instalace sochy měla jakýkoliv politický kontext. „Každý si v tom mohl najít své poselství. Už jenom to, že byla v oboře, kde si o ní jeleni mohli brousit parohy, je také vyjádřením názoru,“ podotkl ředitel.

Poprask ohledně instalace sochy komunistického revolucionáře více méně očekával. Překvapilo ho ale, jak vyostřená diskuze se kolem toho rozjela. „Lidé hledají poselství, které v našem počinu ovšem není. Naším záměrem rozhodně nebylo vzbudit v nich vášně,“ řekl Dvořák. Mezi diskutéry se ovšem našlo i pár lidí, kteří instalaci sochy jako aprílový žert pochopili. „Jako recese super. Chválím váš smysl pro humor,“ napsal jeden z nich.

Recesisté z lázeňských lesů

Smysl pro humor správcům lázeňských lesů nechybí. V minulosti si například vypůjčily záběry z dílny režiséra a milovníka přírody Václava Chaloupka, které se staly základem aprílového vtípku o tom, že se v lázeňských lesích potuluje medvěd.

Socha Vladimíra Iljiče Lenina stála od roku 1966 v parku na Divadelním (tehdy Leninově) náměstí v Karlových Varech. Dílo národního umělce Jana Laudy dokončil místní sochař Václav Relich. Socha na náměstí stála do roku 1990. Od té doby je umístěná v areálu pily, kde ji také objevili francouzští dokumentaristé a kam se po pár dnech od posledního vystavení v parku vrátila.

Podobných soch bylo v Karlových Varech více. Před Vřídelní kolonádou stála za minulého režimu socha prvního kosmonauta Jurije Gagarina. Tu vytvořil společně s manželkou uznávaný sochař Antonín Kuchař. I ona na nějakou dobu zmizela z veřejného prostoru. Od roku 1992 stojí před odletovou halou karlovarského mezinárodního letiště.