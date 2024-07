V Karlových Varech je opět přístupná pobočka plzeňského krajského soudu

V budově Okresního soudu v Karlových Varech obnovila v červenci svou činnost pobočka Krajského soudu Plzeň, kde působí podatelna a infocentrum.

Mezi poskytované služby karlovarské pobočky patří například příjem písemných podání do všech agend Krajského soudu v Plzni kromě utajovaných písemností, příjem žádostí o výpisy z evidence skutečných majitelů nebo příjem originálních směnek, jejich evidence a vrácení.

„V rámci pobočky funguje také infocentrum. To podává informace účastníkům řízení, zajišťuje pro ně vyhotovení stejnopisů rozhodnutí, informuje, kde lze nalézt dostupné elektronické formuláře a další,“ uvedla Jitka Čmoková, mluvčí Karlovarského kraje.

Podatelna a infocentrum v Karlových Varech jsou pro veřejnost přístupné v pracovních dnech v době od 7 do 11:30 a od 12:30 do 15 hodin. Ve středu je provozní doba prodloužená až do 16:45 hodin.

Dlouhá jednání

„Se zástupci krajského soudu jsme dlouhou dobu jednali o možnosti znovuotevření pobočky v Karlových Varech a já jsem velmi rád, že k tomuto skutečně došlo. Pro obyvatele kraje je to samozřejmě skvělá zpráva, protože nebudou muset dojíždět až do Plzně, aby vyřídili některé náležitosti,“ vyjádřil se hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„I nadále však pokračujeme ve snaze o vybudování plnohodnotného krajského soudu, a to buď v podobě výstavby justičního paláce v Karlových Varech, nebo jeho umístění do stávající budovy Okresního soudu v Chebu,“ dodal.

V minulosti se zrušená pobočka krajského soudu v Karlových Varech stala několikrát předmětem ostrých diskusí mezi opozicí a koalicí.

Lídr opozice Jana Mračková Vildumetzová (ANO) dokonce v roce 2023 uvedla: „Dnes jsou to již více jak dva roky, podatelna pro občany pořád otevřená není a hejtman jen hledá výmluvy, kterými to omlouvá. Pravda je ale taková, že Karlovarský kraj, který nemá krajský soud, což ostatní kraje mají, měl aspoň podatelnu, o kterou ale z nedbalosti a nezájmu vedení kraje přišel.“

Podatelna krajského soudu fungovala v Karlových Varech od roku 2007 do března 2021. Znovu se otevřela až letos v červenci.