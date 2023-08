Dlažbu odnesl prudký déšť. Magistrát a památkáři se dohadují, kdo za to může

Divadelní náměstí, ulice Moravská, Vyšehrad i Kolmá, ale také pěší stezky v okolí lázeňského centra Karlových Varů. Úterní přívalové deště napáchaly v krajském městě řadu škod.

S likvidací následků silných dešťů začala společnost AVE bezprostředně po jejich skončení.

„Vlastně jsem se doma jen otočil. Když jsem zjistil, co se děje v Karlových Varech, převlékl jsem se do montérek a vyrazil. Cestou už mi volali z magistrátu,“ vylíčil úterní odpoledne Marek Dibelka, dispečer společnosti AVE.

Až do nočních hodin pak provizorně zprůjezdňoval Moravskou ulici. A od středečního rána za volantem nakladače likvidoval následky průtrže. „Bude to trvat minimálně dva dny,“ naznačil s tím, že na spodním konci Moravské vznikla několikametrová halda štěrku.

V Moravské ulici s sebou voda vzala velkou část dlažby. „Můžeme se jen ptát, jestli by byla situace lepší, kdyby byly dlaždice usazené v betonu než ve štěrku, jak tomu doposud je,“ konstatoval první náměstek primátorky Tomáš Trtek. Na tiskové konferenci naznačil, že za stav jsou spoluodpovědní i památkáři kvůli svým požadavkům na vzhled ulice.

Podle radního Petra Bursíka bude radnice při plánování oprav vůči památkářům vzpurná a bude trvat právě na betonovém loži. „Podobná situace se nesmí opakovat,“ řekl radní.

Památkáři považují tvrzení magistrátu za nehorázné

Romana Riegerová, ředitelka Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti, považuje výtky města na adresu památkářů za nehorázné. „Projekt prošel schvalovacím řízením všech dotčených orgánů. Stavbu někdo naprojektoval, někdo realizoval a někdo převzal a zaplatil,“ uvedla ředitelka.

Důvodů, proč první velká voda dláždění ulice spláchla, je podle ní několik. „V projektu byly původně velkoformátové kostky, které investor v průběhu stavby změnil na maloformátové. Ty jsou ale do podobného svahu nevhodné,“ uvedla Riegerová. Zásadní je ovšem podle ní především kvalita odvedené práce. „Za tu mi nezodpovídáme,“ doplnila.

V otázce případného betonového lože by podle ní záleželo na projektu, ke kterému se památkáři budou vyjadřovat. „Pokud by ovšem dlažba byla zasazená do betonu, znamenalo by to, že se dešťová voda nemá jak vsakovat a po ulici by tekly potoky,“ naznačila Romana Riegerová možná úskalí tohoto řešení. Před rekonstrukcí byla podle nich dlažba v ulici položena 50 let do písku a nevyplavila se.

O tom, jakým způsobem bude město poškozené úseky opravovat, zástupci magistrátu jednali s dodavatelem rekonstrukce. „Do doby, než najdeme řešení, bude Moravská ulice provizorně průjezdná,“ doplnil první náměstek Trtek.

Město je na podobné pohromy pojištěné, vzniklou škodu tak bude řešit přes pojišťovnu. „Záležet ovšem bude na jejím přístupu. Čeká nás dohadovací řízení o tom, co uzná,“ dodal Tomáš Trtek.

K žádnému sesuvu nedošlo

Hasiči v Karlovarském kraji v úterý odpoledne vyjížděli k 83 zásahům souvisejícím se silným deštěm. „Téměř polovina jich byla na území Karlových Varů,“ upřesnil Martin Kasal, mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Zasahovalo 31 jednotek hasičů.

Kasal rovněž vyvrátil zprávy o tom, že v Údolí na Sokolovsku došlo k sesuvu svahu. „V Údolí bylo asi na třech místech vyplavené bahno z boční polní cesty na hlavní silnici. Sesuv ale žádný,“ zdůraznil Kasal.

Karlovarský kraj na svém majetku významné škody neutrpěl. „Maximálně popadaly stromy na krajské silnice,“ uvedla Jarmila Ivasková z oddělení vnějších vztahů krajského úřadu. Příspěvkové organizace kraje sice mají rámcové pojistné smlouvy, případné škody si ale řeší ve vlastní režii.

Stromy popadaly i v karlovarském Dětském centru nebo v Sadech Karla IV. před Císařskými lázněmi.