Splašky skončí v kanalizaci, místní budou muset platit vodné a stočné

Splašky zčásti tečou přímo do potoka Bílý Halštrov, do Německa, některé dokonce kontaminují studny. Radnice teď udělala první krok a domluvila se s firmou Chevak, která na Chebsku vodovody a kanalizace z větší části provozuje, na zpracování projektové dokumentace.

„Máme jedinečnou šanci získat na stavbu kanalizace a vodovodu do Kopanin a Doubravy dotaci z ministerstva životního prostředí. To plánuje na příští rok vyhlásit výzvu právě pro tyto účely. Zatím tedy nevíme podmínky ani jakou částí se bude stát podílet, zda to bude 60 nebo 80 procent. S firmou Chevak jsme se ale už domluvili, že začnou pracovat na projektu, který my samozřejmě zaplatíme,“ informoval ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Podle jeho slov je ale třeba ještě dořešit technické záležitosti. „Nevíme, jestli bude všude tlaková kanalizace, jestli tam bude čistička a podobně. Budeme se muset sejít, abychom si vyjasnili všechny možnosti. Ale ta informace, že se začne pracovat na projektové dokumentaci pro kanalizaci a vodovod, je v této věci poměrně zásadní,“ konstatoval.

Pokud se podaří městu získat dotaci, mohlo by se po vypracování dokumentace začít stavět. Už nyní je ale jisté, že se na novou kanalizaci budou muset připojit všechny domácnosti. To s sebou ponese zvýšené náklady na provoz, lidem přibude povinnost platit vodné a stočné. Navíc si majitelé nemovitostí budou muset hradit přípojky přes vlastní pozemek.

„Bude to možná problematické, ale zákon jasně říká, že pokud je v místě kanalizace, je uživatel povinen se připojit. Navíc budeme důsledně kontrolovat vyvážení jímek. Zároveň s kanalizací se bude budovat vodovod. Na ten tamní lidé čekají dlouho, v letních měsících jim vysychají studny. Vloni a předloni tam byly domácnosti celé léto bez vody,“ podotkl starosta s tím, že připojení na sítě s sebou nese i benefity.

Ochránit lázně v Doubravě

Kromě pohodlí a nezávadné vody se lidem zvýší hodnota jejich domů a pozemků. Dalším důvodem, proč město nechce otálet, je skutečnost, že v Doubravě vyvěrá oficiální léčivý zdroj a ten je třeba chránit.

„Pokud se má tato lokalita dál rozvíjet a má zde být vyhlášena lázeňská oblast, o což stojíme, protože to místo má potenciál, tak tady nutně potřebujeme vodu a kanalizaci. Předběžné náklady bych odhadl na 160 milionů korun,“ dodal starosta Kokoř.

Alarmující výsledky o stavu odpadních vod přinesl více než rok trvající hydrogeologický průzkum, který na Ašsku prováděla společnost Vodní zdroje Praha. Záležitost se stala pro město prioritou poté, co odborníci konstatovali, že přibližně 80 procent tamních domácností vypouští nepročištěné odpadní vody do okolní přírody. Zjistilo se rovněž, že velké množství studní, ze kterých tamní domácnosti čerpají vodu, vykazuje kontaminaci.