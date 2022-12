Interaktivní pískoviště i bobří hrad, chebské muzeum zmodernizuje expozice

Vedení muzea s novinkami seznámilo zástupce Karlovarského kraje, kteří v těchto dnech krajskou příspěvkovou organizaci navštívili.

„Muzeum sídlí v krásném historickém domě na náměstí Jiřího z Poděbrad v Chebu. Expozice však už nesplňuje požadavky moderní muzejní prezentace. Z tohoto důvodu byla zpracována projektová dokumentace na novou expozici. V jejím rámci jsou navrženy také stavební úpravy. Po dokončení projektu muzeum představí návštěvníkům moderním způsobem krásné sbírkové předměty, které spravuje. Věřím, že to bude pro obyvatele kraje i pro turisty velmi atraktivní a že novinka přiláká do muzea další zájemce o prohlídku,“ popsala krajská radní Oľga Haláková.

Ředitelka muzea Martina Kulová a vedoucí odborného oddělení Michal Beránek poté představili plány do budoucna. Podle jejich slov by se měla nová expozice Muzea Cheb rozšířit o dva výstavní sály a zároveň se věnovat i dalším tématům spjatým s regionem.

Půjde o přírodu Chebska, ale také o výstavy zaměřené na továrnu vyrábějící slavné „skládačky“ či na jedinečnou štaufskou falc. Své místo by zde měl mít i výstavní projekt věnovaný národopisu oblasti.

Bobří hrad i Hurvínek

„V expozici věnované přírodovědě budou moci návštěvníci prolézat bobřím hradem, v archeologické části se díky videomappingu dozví o vzniku a proměnách města. Čeká je průřez historií až po barokní pevnost, kde si děti budou moci vlézt do pevnostního kavalíru. Průmyslovou revoluci připomene chebské nádraží s funkčním modelem železnice. A nejmenší zájemce určitě nadchne Hurvínek, který je neodmyslitelně spjat se svým tvůrcem Gustavem Noskem, jenž v Chebu žil a tvořil,“ popsala plánované novinky Martina Kulová.

Dominantou etnografické části expozice se stanou kamna Williho Russe, která budou moci lidé obdivovat prostřednictvím interaktivních LCD obrazovek. Stálý návštěvnický okruh uzavře Valdštejnská expozice. V úmrtním pokoji Albrechta z Valdštejna se zájemci dozví prostřednictvím videomappingu, za jakých okolností zemřel a jaké byly poslední minuty jeho života.

Přímo ve středu expozičního okruhu muzea se bude nacházet interaktivní místnost, která má plnit funkci naučnou i relaxační. V jejím centru je navržen model chebského náměstí, plánuje se zde rovněž instalace stavebnice, která bude vyprávět příběh Chebského hradu a přiblíží tak vývoj památky v průběhu staletí.

Expozice vsadí také na interaktivní pískoviště přibližující geologické pochody a nejstarší vývoj chebské kotliny. Návštěvníci se budou moci občerstvit v samoobslužné kavárně s prodejní galerií, děti se zabaví v herně, která bude určena volnočasovým i vzdělávacím aktivitám.

Projekt, který by měl muzeum pozvednut na úroveň 21. století, si vyžádá náklady v řádech desítek milionů korun.

Muzeum Cheb se návštěvníkům otevírá denně od 9 do 17 hodin kromě pondělí a úterý, a to až do vánočních svátků. Nově zrekonstruovaný statek v Milíkově, který je přes zimu uzavřen, přivítá návštěvníky mimořádně o adventních víkendech v době od 10 do 17 hodin.