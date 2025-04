Kousek od tragédie. Kamion se rozkymácel najetím na ostrůvek a málem smetl auto

Nehoda, která mohla skončit tragicky, se stala krátce před 13. hodinou. Natočil ji řidič jiné soupravy, který jel za kamionem.

Podle policie šestašedesátiletý šofér mířil přes Starou Vodu ve směru od Mariánských Lázní na Dolní Žandov. Za volantem ale usnul a jeho kamion se nekontrolovatelně řítil dál.

Tu měli oba řidiči ve Staré Vodě u Mariánských Lázní

„Přejel na vyvýšený středový ostrůvek, kde narazil do dopravního značení, a poté přejel do protisměru. Tam narazil do dalšího dopravního značení a zůstal s jízdní soupravou stát vlevo mimo komunikaci,“ popsala nebezpečnou situaci policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Než se ale kamion zastavil, těsně minul Škodu Fabii, jejíž řidič stačil na poslední chvíli zastavit. Nehoda se tak obešla bez zranění.

„Policisté řidiče kamionu podrobili dechové zkoušce na alkohol, vyšla negativně,“ uzavřela policejní mluvčí s tím, že šofér dostal na místě pokutu a mohl pak pokračovat v jízdě dál.