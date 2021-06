V ulicích Chebu budou chytré kamery, samy upozorní na možné riziko

Předpokládaná cena je šest milionů korun, s částí této sumy Chebským pomůže dotace. „V nejbližší době vypíšeme tendr na dodavatele. Pokud vše půjde dobře, kamery se začnou montovat v listopadu. Do konce roku by systém mohl být z větší části funkční,“ potvrdil zástupce chebského starosty Jiří Černý.

Rovněž vysvětlil, proč se město vydalo cestou kompletní obnovy, a nikoli jen opravy stávajících kamer.



„On ten systém ve městě funguje přes dvacet let a z větší části už je mimo provoz. Oprava původní technologie by byla velmi nákladná. Moderní kamerový systém navíc na rozdíl od toho původního umožní další rozšiřování, pokud se ukáže, že by byl v některých místech dohled žádoucí,“ vysvětlil.

Podle Černého má město v současné době k dispozici osmnáct kamer a navíc jeden mobilní kamerový bod. Nově by se kamery měly objevit nejen v historickém centru na náměstí Krále Jiřího, na Krajince nebo na sídlišti Zlatý vrch, ale také na všech vjezdech do města a v okrajových částech města.

Nová soustava kamer by měla strážit prostor všude tam, kde policisté evidují vyšší výskyt přestupků či trestných činů, v lokalitách, kde má město větší majetky nebo kde dochází k neobvyklé koncentraci lidí. Městská policie ve spolupráci s Policií České republiky si už vyhlédla místa, kde by se nové kamery mohly objevit.

Do záznamů budou moci kromě strážníků nahlížet i policisté. Jeden z nejmodernějších systémů totiž umožní zaostřit a identifikovat automobil přes státní poznávací značku.

S možností, že by si online sledování mohli na vybraných místech prohlédnout i samotní občané, aby například zkontrolovali svůj vůz na parkovišti, jako tomu je v Sokolově, město nepočítá. „O tom jsme neuvažovali, tak velké parkoviště jako v Sokolově ani nemáme,“ potvrdil místostarosta Černý.

Rozšíření systému podle jeho slov nepřinese nutnost zvýšit počet strážníků ani zaměstnanců, kteří výstupy z kamer sledují.



„V kamerovém centru dosud pracuje jeden operátor, a to bude stačit i do budoucna. Nové kamery totiž budou takzvaně chytré. Jakmile zaznamenají nějaký neobvyklý jev a vyhodnotí jej jako riziko, samy se na něj zaměří, lokalitu přiblíží a upozorní obsluhu. Například dokážou rozpoznat rvačku, jako rizikové vyhodnotí i větší srocení lidí a podobné případy,“ konstatoval Černý.

Upřesnil ale, že se zvýší počet úředníků na městském odboru správních činností. K nárůstu dojde postupně, podle toho, jak se budou kamery rozbíhat. Cílem je, aby odbor zvládl bez zbytečných prodlev zpracovat podněty, které bude kamerový systém městu předávat.

Prvních pět otočných kamer město pořídilo v rámci projektu prevence kriminality už v roce 1998. Z devadesáti procent byl systém financován z dotačních prostředků Ministerstva vnitra České republiky. V následujících letech pak byly kamery postupně doplňovány až do současného stavu, kdy jich má město osmnáct a jeden mobilní kamerový bod, který je možné umístit podle potřeby.