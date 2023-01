Bratři patrioti rozvíjejí v Lubech unikátní houslařskou manufakturu

Po studiích a sbírání zkušeností se bratři do Lubů vrátili, zapojili se do chodu manufaktury a před dvěma lety od otce firmu převzali.

Příběh roku Jan a Petr Holišovi se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro něj můžete v anketě ZDE

„My dva jsme každý jiný. Dohromady ale fungujeme perfektně, skvěle se doplňujeme. Ovšem co se týče výroby a kvality, tam se máme od otce stále co učit. V branži se pohybuje už pět desetiletí. Je to takový doyen řemesla,“ říká Jan Holiš, jednatel firmy, která zaměstnává na dvě desítky houslařů a houslařek.

„Bez vysoce kvalifikovaného týmu, který dlouhodobě budujeme, bychom se neobešli. Stejně jako bez našich distributorů, zákazníků a dodavatelů,“ vysvětluje. Dalším z pilířů firmy je rodinný management, který výrobu plánuje a v klíčových bodech její kvalitu kontroluje. Důležitá je také každodenní mravenčí práce a vazba na region.

Houslařská manufaktura sídlí ve dvou secesních vilách z počátku minulého století. Ročně zde vyrobí přes tři tisíce houslí, viol, violoncell a kontrabasů v kategorii školní, studentské i koncertní. Výjimkou nejsou ani mistrovské individuálně zhotovené nástroje. Všechny se pyšní výborným řemeslným zpracováním, kvalitou tónu a seřízení. Z Lubů putují do třiceti zemí všech kontinentů.

„Jsme houslařská manufaktura se světovým renomé. Vyrábíme celou nabídku smyčcové sekce všech kvalitativních stupňů různých modelů a velikostí, a to od přířezu až do finální podoby. Nástroje tu zpravidla nevznikají v rukách jednoho houslaře, ale putují po dílnách. Hotový výrobek je pak výsledkem práce skupiny specialistů. V tom jsme unikátní a jedni z posledních na světě,“ předestírá Petr Holiš.

V Lubech sahá tradice výroby nástrojů do poloviny 17. století. Hluboká historie rodinu s českoněmeckými kořeny silně ovlivňuje a inspiruje. „S bratrem jsme oba patrioti, milujeme náš kraj. Místo, kde jsme se narodili, nás formovalo a má významný podíl na tom, kým jsme se stali. Jsme důkazem, že i v přehlížených regionech lze dělat věci na světové úrovni, že dává smysl, aby se sem lidé vraceli. Vidím v regionech velký potenciál, na kterém by jednou mohla naše země stavět,“ podotýká Jan s tím, že cílem firmy je tradiční výrobu udržet a rozvíjet.

„Zatím se nám to daří. Naší úlohou je vypořádat se inovacemi a větší soběstačností se strukturálními problémy oboru. Je to závazek vůči minulým i budoucím generacím. Navíc celé to dobrodružství spojené s historií, regionem a zajímavými lidmi nás baví a naplňuje,“ dodává Jan Holiš.