Referendum v Jáchymově o prodeji pozemků je neplatné. Město se bouří

Hlasování se zúčastnilo 502 obyvatel, z toho 477 hlasovalo proti.

„Referendum jsme vyhlásili, protože jsme chtěli vědět názor občanů na výstavbu,“ uvedl Michal Baláž, jeden z organizátorů referenda a představitel opozice na radnici.

„Hlasovat přišlo 27 procent občanů a většina z nich hlasovala proti. To považujeme za úspěch. Teď už je jen na zastupitelích, jak k tomu přistoupí. Občané dali jasně najevo, co si tady nepřejí,“ uvedl k Baláž k výsledkům referenda.

„Většina lidí se vyjádřila proti. Pro současnou koalici je to šance, že pracovní skupina může dále pracovat a těm občanům ten projekt pořádně přiblížit. Je to teď jen na nás, máme to ve svých rukách,“ uvedla jáchymovská místostarostka Lada Baranek.

V referendu lidé odpovídali na otázku: „Souhlasíte s tím, aby město Jáchymov prodalo společnosti BRATRSTVÍ s.r.o., svoje pozemky v katastru obce za účelem vybudování projektu hromadné rekreace „Ubytovací komplex Bratrství“, tj. projektu výstavby apartmánových domů a parkovacích ploch.“

Smlouvy na prodej pozemků už s investorem podepsalo v roce 2018 bývalé vedení města Jáchymov. Nové vedení se ale proti výstavbě vymezilo, tehdejší starosta Michal Baláž (Jáchymov v obrazech) a organizátor referenda, smlouvy tehdy označil jako nevýhodné pro město. A na svém názoru trvá dál.

Pod jeho vedením radnice přestala s investorem spolupracovat, v říjnu loňského roku však došlo na radnici k další změně. Opozici, ke které se přidala členka tehdejší koalice Lada Baranek (Náš Jáchymov), se podařilo Baláže odsunout do opozice. Podle současného starosty Jiřího Kauckého (Vpj s podporou Vpk) mimo jiné i proto, že město rozhádal a rozdělil. Nové vedení města chce s investorem dál jednat.

Mezi zastupiteli i obyvateli města to doslova vře, zatímco jedni jsou proti výstavbě apartmánů, druhá strana v nich vidí šanci pro rozvoj města.

Apartmánový komplex má vzniknout v místech bývalého pracovního tábora Bratrství. Projekt, za kterým stojí investoři Bratrství a Skiareál Klínovec, počítá s výstavbou asi 530 bytových jednotek pro zhruba 1 100 lidí. Samotné město Jáchymov má zhruba 2,5 tisíce obyvatel.

Pozemky na stavbu apartmánů chtěl původně Jáchymov prodat za cenu 500 Kč za metr čtvereční a pozemky pro parkoviště za 50 korun za metr čtvereční.

Podle šéfa opozice a bývalého starosty Michala Baláže je cena podhodnocená, podle znaleckého posudku, který před nedávnem na veřejném jednání předložila radnice, je prodejní cena vyšší než je jejich současná cena.

Jedná se o nezasíťované pozemky na poddolovaném území. Baláž také označuje cenu rekonstrukce přístupové komunikace za přemrštěnou.