Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

„Jde o zásadní milník, který výrazně změní podobu celého území v okolí jezera Medard,“ uvedl Miroslav Cink, ředitel pro IT a strategii.
Projekt má podle něj celoregionální přesah. Díky tomu společnost uspěla se žádostí o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Stezka má sloužit pro pěší, cyklisty i bruslaře. Součástí její výstavby bude také vybudování parkovacích ploch na východní straně u Habartova a na západní straně u Svatavy. Každá z nich nabídne přibližně 200 parkovacích míst.
Na projekt stezky navážou další rozvojové aktivity. Ty posílí nejen možnosti rekreačního využití lokality, ale chystají se i projekty bytové výstavby.
„I nadále však smyslem projektu revitalizace a resocializace Medardu zůstává zachovat přístupnost břehu po celé délce jezera tak, aby následná výstavba a rozvoj lokality nemohly volný přístup k vodě narušit,“ vysvětlil Jiří Štěrba, který vede tým strategie a dotací Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.
Záměr považuje Karel Složil, generální ředitel společnosti IR Construction, která společně s firmou Gardenline uspěla ve veřejné zakázce, za jeden z významných transformačních projektů v České republice.
„Svým charakterem dalece přesahuje běžný stavební rámec. Navazuje na dlouhodobý a odpovědný přístup společnosti Sokolovská uhelná k území, které po desetiletí formovalo energetiku i hospodářství regionu,“ konstatoval.
Celkové náklady na projekt činí 658 milionů korun, a to včetně podpory z evropských fondů. Obě společnosti, které uspěly ve veřejné zakázce, se kvůli němu spojily v jednu firmu IR.C+GLN_Medard.
Jezero Medard je největším rekultivačním jezerem v České republice, vzniklým zatopením zbytkové jámy hnědouhelných lomů Medard a Libík. Jeho rozloha dosahuje téměř 500 hektarů, což odpovídá zhruba dvěma Máchovým jezerům na jedné ploše.