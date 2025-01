Řeholníky v někdejším klášteře dominikánů vystřídají žáci umělecké školy

Financování přestavby za přibližně 170 milionů korun chce město řešit krátkodobým bankovním úvěrem. Práce začnou už letos.

„Vloni se nám podařilo dokončit projekt a získat stavební povolení, což vzhledem k tomu, že se v sousedních nemovitostech měnili vlastníci, chvíli trvalo. Teď nás čeká tendr na zhotovitele, což také nebude jednoduché, protože jde o poměrně velkou a náročnou akci,“ uvedl starosta Chebu Jan Vrba.

Město počítá s tím, že z letošního rozpočtu prostaví asi 20 milionů korun. „Hlavní rok přestavby bude rok 2026, kde počítáme s investicí přibližně 110 milionů a v roce následujícím se budou práce dokončovat, což si vyžádá nějakých 40 milionů,“ předestřel plány na proměnu roky nevyužívaného objektu v samotném centru historického Chebu Vrba.

Opravy odle něj už v podstatě začaly vloni a to opravou střechy, kudy zatékalo. Na problém se přišlo náhodou při obhlídce stavby kvůli projektu. Vedle střechy dojde na výměnu oken a budova také dostane novou fasádu. Hlavní práce budou probíhat uvnitř.

„Bude nutné například udělat kompletně nové rozvody. Co se týče dispozičních změn, tak jich tolik nebude, vzhledem k tomu, že budova je historickou památkou. Nicméně pro základní uměleckou školu jsou právě původní kobky mnichů ideálním prostorem pro zkušebny, nástroje se nebudou navzájem rušit. Škola bude mít po přestěhování nově k dispozici i několik velkorysých sálů, což jistě přispěje k jejímu dalšímu rozvoji,“ nastínil starosta.

Zmínil rovněž další zajímavost historického objektu, a tím je stabilní prostředí, co se týče vlhkosti a teploty. To je výhodné pro hudební nástroje. „Vytápět se musí dřív, končí se později, ale na druhou stranu se zde nemusí topit tolik. Silné zdi teplo akumulují a pak jej vrací zpět do prostoru. S tím se musí počítat.

Projektant proto navrhnul moderní způsob vytápění včetně rekuperace. Na snížení energetické náročnosti budovy bychom měli získat i nějakou drobnější dotaci,“ podotkl starosta s tím, že velkou část peněz, kterou rekonstrukce spolkne, bude město muset hradit z vlastních zdrojů.

V příštím roce, který bude hlavním obdobím přestavby s nejvyššími výdaji, proto město předpokládá, že si u některého z bankovních domů vezme krátkodobý úvěr. Ten plánuje splatit nejpozději do dvou let. Využije k tomu peníze, které získá z prodeje pozemků v připravovaném průmyslovém parku Cheb II.

Co bude s objektem v Židovské ulici, kde umělecká škola aktuálně sídlí, v tom radnice zatím jasno nemá. V úvahu přichází přestavba na byty nebo zde vyroste zázemí pro nejrůznější spolky, které v Chebu působí.

Klášter dominikánů patří k nejstarším budovám ve městě. Spolu s kostelem byl založen v roce 1294 na ploše prázdné po požáru, který v Chebu řádil v roce 1270. Dokončen byl zhruba o sto let později. Barokní obnovou, která zcela změnila jeho dispozici, prošel v 17. století.

Během válečných událostí byl využíván jako lazaret. Po roce 1945 se majitelem kláštera stal stát, který jej interiérově upravil do podoby úřednického sídla. Sály sloužily pro pořádání plesů a zábav. Po dostavbě Kulturního centra Svoboda v roce 2011 byl klášter ještě zčásti využíván, kvůli havarijnímu stavu elektroinstalace se však nájemci museli odstěhovat a památka už leží několik let ladem.