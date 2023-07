K označení smart město jsou nejblíž Karlovy Vary, zájem ale mají i další obce

Jak rozvíjet potenciál chytrého regionu v kraji a co mu stojí v cestě. Na to se ptala Karlovarská agentura rozvoje podnikání v dotazníkovém šetření. Zapojila se více než třetina obcí a měst z regionu. Otázky se týkaly i významu jednotlivých témat chytrého regionu pro obce nebo chytrých mobilních aplikací. Zahrnuto bylo i téma chystaného dataportálu Karlovarského kraje.

Díky dotazníku se podařilo získat také cenné podněty na služby, které by mohly k rozvoji chytrého regionu a obcí pomoci. „Výstupy šetření určují, kam směřovat naše aktivity. Ukazují, že řada obcí je ochotná sdílet svá data a napomáhají upřednostnit při tvorbě dataportálu nejdůležitější témata,“ konstatoval Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Z odpovědí vyplývá, že jednou z nejžádanějších služeb, které by obce a města v regionu využily, jsou manuály pro zapojení chytrých řešení do chodu obce. Již v červenci proto agentura zahájí přípravu prvního výstupu, zaměřeného na možnosti chytrých mobilních aplikací, a to ve spolupráci se všemi obcemi ochotnými se do aktivit zapojit.

Smart city Chytré město (smart city), někdy také digitální město nebo inteligentní město, je koncept fungování města, které využívá digitální, informační a komunikační technologie za účelem efektivnějšího využití své infrastruktury a snížení spotřeby energií. Obdobou chytrého města v regionálním měřítku, na úrovni nižších samosprávných celků, je smart region (chytrý kraj/oblast).