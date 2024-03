Informační technologie se rozvíjejí, firmám v kraji ale chybějí odborníci

9:40

Kybernetická bezpečnost, SMART, umělá inteligence, automatizace. To jsou pojmy z oblasti informačních technologií (IT), které jsou stále důležitější. Zatímco ještě před 30 lety byly obory IT obestřeny doslova tajemstvím, ale běžných lidí se téměř netýkaly, dnes mají dopad na každodenní život. A s každou krizí se tempo jejich růstu zvyšuje.