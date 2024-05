Splašky z Ašska vytékají do přírody a plynou do Německa. Ostuda, uznává starosta

„Je to ostuda, když zde v 21. století není kanalizace a naše splašky tečou za hranice k sousedům. Budeme to muset řešit,“ přiznal ašský starosta Vítězslav Kokoř s tím, že i pro něj jsou výsledky průzkumu překvapením a novinkou. „Zjištění jsme předali odboru životního prostředí, který se tím bude muset zabývat,“ ujistil.

Město Aš se už delší čas snaží v obcích, kde se každoročně opakují letní problémy s vysycháním studní, vybudovat vodovod a kanalizaci. Podle průzkumu, který radnice před časem organizovala, však mezi lidmi nebyl velký zájem, a to zejména z finančních důvodů.

Připojení k veřejnému vodovodu a ke kanalizaci s sebou totiž nese povinnost vybudovat přípojku na svém pozemku a navíc platit vodné za odebranou vodu a stočné za její odvedení a vyčištění.

Budou tlačit na Chevak

„Dlouhodobě se snažíme situaci řešit, ale je to velká investice a spousta lidí by se k vodovodu připojila třeba jen na pár měsíců v roce, když jim vyschne studna. Teď už je ta situace trochu jiná, než před časem a zájem lidí o připojení je větší. Budeme muset naléhat na společnost Chevak, aby ve spolupráci s městem tady vodovod a kanalizaci vybudovala,“ řekl starosta.

Poté, co i kvůli malému zájmu místních snaha o přivedení veřejného vodovodu a kanalizace do obcí selhala, zvažovalo město, jak lidem zajistit vodu jiným způsobem. V plánu byla možnost individuálního zásobování za pomoci nových lokálních vrtů. Radnice také přemýšlela, co s odpadními vodami, když v místě není kanalizace. Odpovědi měl dát právě průzkum.

Jenže jeho výsledky vrátily celou věc zpět na začátek. Vybudování lokálních vrtů se odborníkům po provedení detailního průzkumu jeví jako nereálné, jako bezpodmínečně nutnou ale označili stavbu splaškové kanalizace v obou obcích, a to včetně vybudování nové čistírny odpadních vod. Ta by měla stát na východním okraji obce Doubrava vedle potoka Bílý Halštrov.

V přírodě končí 80 procent odpadních vod

Odborníci společnosti prozkoumali zhruba dvě třetiny objektů, které zde stojí. Ve dvou etapách po jednotlivých obcích prověřili z celkového počtu sto padesáti usedlostí přibližně stovku. Na místě prováděli vrtané sondy pro zasakovací zkoušky, různé analýzy, pasportizaci povrchových a odpadních vod.

„Zadokumentovali stav, kdy celá řada tamních domácností vypouští nepročištěné odpadní vody do okolí, část jich končí přímo v potoce Bílý Halštrov. Podle závěrů průzkumu se jedná až o osmdesát procent všech zde vyprodukovaných odpadních vod, které nepročištěné končí v přírodě,“ doplnil mluvčí města Aše Milan Vrbata.