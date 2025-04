Zpěvačka Bára Zemanová: V SuperStar bylo hodně emocí, trémy a strachu

Bára preferovala poctivý rockový přístup, nezapomínala tvořit vlastní písničky a držela se pravidla, že člověk nejdál dojde s pokorou. V posledních letech se sice věnovala více rodině, ale nyní se po pauze vrací na hudební scénu.

Že jí energie a chuť bavit publikum nechybí, se budou moci fanoušci přesvědčit už 26. dubna, kdy Bára Zemanová s kapelou vystoupí v karlovarském klubu Máčko společně s místní partou Hlavolamy. Plánů na letošní rok však má rozhodně více. „Znám směr, kterým chci jít, a nechávám se vést intuicí. Nikdy nevíte, jaké dveře se můžou otevřít,“ svěřila se zpěvačka.

Vaše jméno je i po letech neodmyslitelně spjato s účastí v pěvecké soutěži Česko hledá SuperStar, kde jste si v roce 2006 vyzpívala čtvrté místo. Není tato škatulka pro další kariéru svazující?

Domnívám se, že spousta lidí mě skutečně stále vnímá ve spojitosti se SuperStar. Ačkoli je to už devatenáct let, vizuální paměť stále funguje. Někteří noví posluchači naši kapelu na sociálních sítích ale sledují i skrze aktuální tvorbu, což je velmi pozitivní zjištění. Nicméně účast v soutěži ze životopisu nevymažu a ani o to neusiluji. SuperStar už je moje součást.

Jak účast s odstupem hodnotíte? Byla pro vás soutěž přínosem, nebo máte i negativní zkušenosti?

SuperStar mi dala obrovskou první zkušenost s velkým publikem, médii nebo před kamerou. Setkala jsem se s bezvadnými lidmi a profíky z hudební branže. Ale bylo tam taky hodně silných emocí, trémy a strachu, které jsem úplně dobře nezvládala. Svět showbyznysu byl pro mě tenkrát, jako pro sedmnáctiletou, nedozrálou duši, moc veliký.

Hodně bývalých účastníků SuperStar zmiňuje, že po skončení soutěže bylo těžké získanou popularitu udržet. Soutěž jednou skončí, kamery zhasnou a dál nic není. Jen snaha zorientovat se v tom, jak funguje svět hudebního průmyslu, jakou strategii zvolit a s kým navázat kontakty. To je pro mladého člověka velmi těžké. Musíte mít štěstí na lidi, kteří vám chtějí skutečně pomoct. Věděla jsem, že chci hrát s kapelou a objíždět festivaly. To se do určité míry až na pár eskapád povedlo.

Jste v kontaktu s některými tehdejšími pěveckými kolegy?

V bližším kontaktu jsem se Zbyňkem Drdou. Naposled jsme spolu zpívali v prosinci na galavečeru na zámku Kozel. Dále jsem v kontaktu s Leonou Černou, Soňou Pavelkovou a Martinem Ševčíkem. U všech s obdivem sleduji jejich kariéru.

Pocházíte z Plzeňska, tedy regionu plného skvělých rockových kapel. Ovlivnila plzeňská scéna vaše směřování? Neměla jste kvůli kariéře nutkání přesídlit do Prahy?

Ano, plzeňská scéna je velmi rocková. Myslím ale, že větší vliv na mě mělo rockové zaměření taťky, zpěváka z kapely Lords, a mého bráchy, který hrál na elektrickou kytaru. Dále mě formovala první skupina Ellement, kam jsem nastoupila ve čtrnácti letech, a vlna hudby ze zahraničí představovaná kapelami jako Linkin Park, Guano Apes, nebo P.O.D. Kvůli aktivitám po SuperStar jsem na tři roky do Prahy přesídlila, ale ráda jsem se pak vrátila zpět na Plzeňsko.

Baví vás rock dodnes, nebo se zaměřujete na jiné žánry?

Rockové kořeny jsou mi asi předurčené. Nejvíce mě stále naplňuje a inspiruje tvrdší hudba. Dokonce mám pocit, že čím dál více. Někdy si ale ráda zazpívám i pop, vystupovala jsem jako host v úžasné funky kapele, ale mému srdci je rocková hudba prostě nejblíž.

Jak vaše kariéra po soutěži pokračovala? Osobně jsem vás znovu více zaregistroval díky hostování s kapelou Rybičky 48 v písni Zamilovaný/ Nešťastná. Zažila jste i další podobné spolupráce?

Po SuperStar jsem hned vydala desku Rozjetej vlak. S nově postavenou kapelou jsme objeli ty nejhezčí české festivaly. Dva roky jsem účinkovala v rock opeře Antigona, nazpívala duet s kapelou UDG, Honzou Toužimským, nebo písničky do filmu Vy nám taky, šéfe s Xindlem X. Dvakrát jsem zpívala po boku Karla Gotta.

Získala jsem cenu Skokan roku v anketě Český Slavík. V roce 2009 jsem vydala druhou desku Magistrála a ve stejném roce vyšel i duet s Rybičkami. Povedlo se nám s nimi jet i společné turné. Po mém návratu na Plzeňsko jsme se s kapelou věnovali také koncertování pro domovy a ústavy sociální péče, povedlo se zahrát i v Německu. V letech 2019 až 2023 jsem se věnovala rodině. Loni vyšly singly Mayday a Single Lady, a začala jsem se hudbě opět věnovat.

Díky mateřským radostem jste muziku na čas odsunula na vedlejší kolej. Jaký byl návrat? Napadlo vás, že na hudební kariéru už nenavážete?

Vždy jsem věděla, že hudbu budu dělat dál, byť třeba jen jako koníček. Když máte něco dáno do vínku, tak tomu neutečete. Já hudbu nedělám kvůli slávě, ale protože mě naplňuje. Návrat do hudebního světa nebyl jednoduchý, ale šlapat tu cestu znovu od začátku je pro mě velkým přínosem.

Ve vaší skupině působí velmi šikovní a zruční muzikanti. Jste kapelnice, či preferujete kamarádské pojetí?

Já asi v kapele držím tu základní strategii a směr, protože se kromě zpívání věnuji i managementu, tedy domlouvání koncertů a podobně. Na kapelníka bych se ale nerada pasovala, protože co se týče techniky, nástrojů i hudebních aranží, to mají na starost naši kluci.

V sobotu 26. dubna vystoupíte s kapelou v karlovarském klubu Máčko. Na co se mohou lidé těšit? Hrajete na Karlovarsku často?

Na Karlovarsku hrajeme za poslední dobu podruhé, právě s místní kapelou Hlavolamy. Ta mě svou tvorbou hodně nadchla. Předtím jsme zde nehráli dlouho, o to více se do klubu Máčko těším. Repertoár obsahuje skladby z našich dvou desek, všechny známé singly včetně Zamilovaný/Nešťastná, i úplně čerstvé nápady.