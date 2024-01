První kytaru mu koupila babička, teď zakotvil Vojtěch Brázda v Motorbandu

Toho v hudebních začátcích ovlivnila mimo jiné legendární metalová kapela Motorband z Teplic. Muzikant v roce 2019 úspěšně absolvoval konkurz a nyní je nedílnou součástí této rockové party. Vojta poskytl rozhovor při dokončování nového studiového alba Motorbandu.

Jaké byly vaše hudební začátky? V jakých kapelách jste působil?

Hudba pro mě byla důležitá od malička. Postupně jsem se přirozeně začal zaměřovat na rockovou a metalovou muziku. Nakonec mě díky sledování záznamů koncertů různých kapel zlákala elektrická kytara.

Úplně první kytaru mi koupila moje babička. Co se týká skupin, kterými jsem prošel, tak první kapela přišla v sedmnácti letech a jmenovala se Huge Rat. Následovalo skoro osmileté působení v sokolovské skupině Liberate, a poté v roce 2019 přechod do Motorbandu.

V regionu jste byl známý jako šikovný kytarista. Jak vás však napadlo ucházet se o místo v celorepublikově populární skupině?

Po odchodu z kapely Liberate jsem uvažoval, co dál s muzikou. Po chvíli se objevil konkurz do teplického Motorbandu. V tu chvíli jsem věděl, že je to moje příležitost. Nastavil jsem si v hlavě, že se přihlásím na konkurz, a vyhraju ho.

Přizpůsobil jsem přípravě celý týden před jeho termínem a nepočítal jsem s ničím jiným, než že mě vezmou. V takovou chvíli tomu prostě musíte věřit na sto procent a udělat maximum. Pokud má někdo takovou tu klasickou myšlenku: „Jdu to zkusit a když to nevyjde, tak se svět nezboří,“ tak je to o ničem.

Byl jste dřív fanouškem Motorbandu? Znal jste jejich tvorbu? Pokud ano, co se vám na kapele líbilo?

Motorband jsem znal už od základní školy. Do rockové hudby jsem dospíval díky kapele Kabát a jejich kytarista Tomáš Krulich v Motorbandu hrál. Natočil ještě v původní sestavě album Made in Germany, než se vrátil do Kabátu. Díky této souvislosti jsem se dostal k poslechu Motorbandu. Od začátku se mi na kapele líbí styl muziky, který je mi velmi blízký, proto jsem do Motorbandu nastoupil. Lákala mě mimo jiné i silná historie kapely.

O kapelníkovi a zakladateli Motorbandu Liboru Matejčikovi se říká, že je velký perfekcionista a vyžaduje po členech kapely pečlivou přípravu a disciplínu. Neodrazovalo vás to od konkurzu?

Obavy jsem z toho neměl, protože jsem s ním v tomto ohledu na stejné vlně. Každopádně je tahle jeho pověst místy až moc nafouklá. Z mého pohledu má normální přístup a požadavky, které odpovídají tomu, že chcete hrát velké koncerty po celé republice.

Jak konkurz probíhal?

Všichni uchazeči měli nějaký čas na přípravu, a poté jsme se postupně scházeli s Máčou (přezdívka kapelníka Libora Matejčika pozn. red), zahráli jsme si s ním a popovídali. Rozhodující byl přístup ke konkurzu obecně. Nerozhodovala jen samotná hra na kytaru, ale i určitá znalost tvorby, historie kapely, a upřímný zájem stát se jejím členem.

Máte i civilní zaměstnání. Jak vám nástup do kapely změnil život? Zvládáte dojíždění, zkoušky a další provozní věci Motorbandu?

V době nástupu do Motorbandu jsem ve firmě pracoval už pět let. Za tu dobu jsem si tam vytvořil opravdu dobrý vztah s kolegy a nadřízenými. Moc si vážím toho, že mi nikdy neházeli klacky pod nohy a moje aktivity s kapelou nejsou ohroženy. Nikdy není problém si vzít volno. Dojíždění mi nevadí, moc rád řídím. Je to pro mě relax.

Do kapely jste nastoupil v poměrně náročném období. Měnila se sestava, vystřídalo se několik zpěváků. Nepřepadl vás pocit, že jste se na konkurz hlásit neměl?

Zatím jsem takový pocit neměl. Stále jsem přesvědčený o tom, že jsem udělal jedno z nejlepších životních rozhodnutí a Motorbandu věřím.

S kapelou jste procestoval různá místa a zahrál na spoustě festivalů. Potkal jste se díky tomu s dalšími muzikanty, ke kterým jste v mládí vzhlížel?

Ano, to se na festivalech stává a hrozně si toho vážím. Ono i samotné hraní s mými spoluhráči z Motorbandu je pro mě skvělé, protože jsem je také předtím znal jen jako fanoušek. Ale měl jsem tu čest se setkat například se členy Arakainu, Petrem Jandou z Olympicu a dalšími.

Musím zmínit i další zážitek, co mě moc potěšil. Na náš koncert v Teplicích přišel kytarista Tomáš Krulich z Kabátu. To byl pro mě nostalgický okamžik, jelikož jsem se písně Kabátu v mých začátcích učil na kytaru a Tomáš mě v dětství velice inspiroval. Pokec s ním byl pro mě moc fajn.

Když se řekne Motorband, hodně fanoušků okamžitě napadne jméno zpěváka Kamila Střihavky, který s kapelou zažil slavnou éru osmdesátých let. Měl jste šanci se s ním setkat? Myslíte, že se někdy opět s vámi objeví na jevišti, například jako host?

Kamil Střihavka s Motorbandem po odchodu z kapely ještě několikrát na pódiu účinkoval jako host, ale u toho jsem ještě nebyl. Jestli se to ještě někdy stane, to popravdě nevím, ale možné je vše. Já jsem se s ním ale osobně nesetkal.

Určitě jste měl představu, jak fungují profesionální skupiny. Byla jiná, než máte nyní, když se pohybujete přímo v zákulisí?

Jelikož jsem už ve svých začátcích sledoval záznamy živých koncertů, dokumenty o kapelách, cestách na turné, nahrávání ve studiu atd., tak se mé představy docela držely reality, kterou teď podobně zažívám a vidím i u jiných skupin. Samozřejmě nejsme na úplné špičce hudební scény, kde se už některé věci dělají ve větších rozměrech, ale pořád je to tomu velmi blízko.

Motorband aktuálně vydává nové album. Na co se mohou fanoušci těšit? Jedná se o druhou nahrávku, na které budete ke slyšení. Bylo pro vás natáčení v něčem jiné?

S nahráváním ve studiu už jsem měl nějaké zkušenosti. Nešel jsem tedy do neznáma, když jsme s Motorbandem natáčeli album Černá a bílá, u kterého jsem byl čerstvým členem. Nahrávání dalšího alba probíhá v současné době, kdy už jsme téměř v závěru. Jiné je to v tom, že na něm pracujeme v odlišném studiu a s jiným člověkem u mixážního pultu, tedy muzikantem a producentem Richardem Scheuflerem Jr.

Skvěle se s ním spolupracuje a rozumíme si. Z mého pohledu se mohou fanoušci těšit na super muziku, zpěv a texty. Máča je skvělý autor a jsem si jistý, že nahráváme ještě lepší album, než bylo předchozí. Zpěv Petra Kutheila je za mě opravdu vynikající. Jeho hlas dává albu ještě větší šťávu.

Zbývá vám kromě kapely a práce čas i na nějaké koníčky?

Miluji fotbal a hraji okresní přebor za klub TJ Dynamo Krajková. Tam jsem začal už jako malý kluk. Na střední škole jsem s fotbalem přestal, a teď po letech jsem se k tomu zase vrátil. Je tam skvělá parta lidí. I když nejsem zrovna z nejlepších hráčů, tak mě berou a velmi mě to baví. Pátky a soboty jsem na koncertech s Motorbandem a v neděli pak lítám po hřišti v Krajkové.