Očkování vakcínou od Moderny mělo v kraji premiéru v Hroznětíně

V hroznětínském Domově pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty se ze třinácti zaměstnanců nechalo naočkovat deset, z klientů všichni.

„Už dlouho si to přáli a těšili se, chtějí vidět rodiny,“ okomentovala to koordinátorka domova Daniela Dudlová.

Sama dostala vakcínu už po osmé ranní, celá akce skončila do třiceti minut. „Od jara jsme neměli jediného nakaženého klienta, doufám že nám to vydrží,“ rozloučila se se záchranářkou Nikolou Brizgalovou.

Ta o patnáct minut později začala připravovat injekční stříkačky v Domově pokojného stáří v Ostrově. Tam na ni čekalo třiatřicet klientů. Stará se o ně šestatřicet zaměstnanců, očkovat se ale nechala jen třetina.

Iveta Strnadová byla jednou z nich: „Covid jsem prodělala na podzim a dostala jsem oboustranný zápal plic. Dva měsíce jsem marodila a dodnes mám potíže. S očkováním jsem proto vůbec neváhala.“

Oba domovy má na starosti ředitel Oblastní charity Ostrov Tomáš Fexa. Očkování vítá. „Covid je sice nebezpečný, ale i na stesk se umírá. Klienti mi říkají: Přežili jsme první světovou, druhou světovou, přežijeme i covid. Ale nevíme, jestli se dožijeme jara, abychom objali své blízké,“ tvrdí ředitel.

Dočkají se i senioři z registru, tvrdí hejtman

V posledních čtyřech týdnech navštívil mobilní očkovací tým karlovarských záchranářů 18 pobytových zařízení sociálních služeb a naočkoval tu 1071 lidí z řad klientů i zaměstnanců. Druhou dávku už má za sebou 170 z nich. Zároveň s Modernou kraj dostal v tomto týdnu i další dva boxy vakcíny Pfizer, tedy dva tisíce dávek.

Podle hejtmana Petra Kulhánka tak bude možné proočkovat i více seniorů osmdesát plus zaregistrovaných v centrálním rezervačním systému. Zatím čeká většina z nich od poloviny ledna, kdy se systém spustil, marně. To by se ale mělo brzy změnit a seniorům by měly začít chodit SMS zprávy, kdy mají do vybraného očkovacího centra dorazit.

Celkově bylo ke středě v kraji naočkováno 6271 lidí, kromě seniorů hlavně z pobytových zařízení i lidé z první linie – zdravotníci, hasiči nebo policisté.