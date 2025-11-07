Opravu označil mluvčí městské společnosti Daniel Kubelka za rozsáhlou. „Jedná se o bloky L5, L8, L10, L16, M1 a M2, jejichž konstrukce je výrazně narušená,“ upřesnil.
Obsah jednotlivých okének kolumbária po dobu oprav správce městské zeleně přestěhuje do kapličky na hřbitově Růžový vrch. „Budou tam po celou dobu oprav, po jejich skončení vrátíme vše na původní místo,“ podotkl Kubelka.
„Žádáme návštěvníky hřbitova, aby po dobu prací dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dočasná omezení v okolí opravovaného prostoru,“ doplnil mluvčí Lázeňských lesů a parků.
Práce by podle harmonogramu měly skončit 27. února příštího roku.
Stav kolumbárií na hřbitově v karlovarské části Rybáře není dobrý už dlouhodobě. Například v roce 2021, těsně před Dušičkami, řešilo město problém se statikou jednoho z nich.
Tehdy se havárie týkala 64 schránek. Kvůli opravám bylo nutné urny s ostatky zesnulých společně s dalšími předměty ze schránek vyjmout.