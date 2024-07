Z ruiny na náměstí v Hranicích bude moderní knihovna s kavárnou a infocentrem

„Aktuálně soutěžíme zhotovitele. V podmínkách dotace je, že musíme do konce srpna podepsat smlouvu, aby do konce listopadu příštího roku bylo hotovo,“ informoval starosta Hranic Daniel Mašlár.

Podle jeho slov si město na financování projektu vezme úvěr. Ve velkoryse zrekonstruovaném objektu by měla působit knihovna, infocentrum a kavárna. Nebude chybět výstavní prostor pro menší muzeum a v podkroví ubytovací kapacity.

„Celý prostor bude sloužit pro setkávání obyvatel i turistů napříč generacemi,“ uvedl hranický starosta Daniel Mašlár. Ten je přesvědčený, že proměna zanedbaného objektu se autorovi projektu povedla na výbornou a že nově opravený dům zásadně promluví do podoby celého náměstí, které před nedávnem prošlo významnou proměnou a stalo se moderní odpočinkovou zónou.

„Původně se mluvilo o tom, že by v domě vyrostla nová radnice. Ale ukázalo se, že by to bylo velmi nákladné a navíc by to obyvatelům města nic zásadního nepřineslo. Koncept využití této stavby se proto změnil na knihovnu a doplňkové služby, “ vysvětlil starosta Mašlár.

Součástí projektu jsou rovněž úpravy okolí domu. Podle architekta by měl objekt dotvořit centrum města a prorůst s náměstím, od něhož jej nyní odděluje komunikace.

Dům číslo 666 na náměstí v Hranicích je nevyužívaný už řadu let. V roce 2014 jej město vydražilo, krátce poté se propadla střecha. Nyní je stavba provizorně zajištěna a připravena na rekonstrukci.