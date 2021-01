V Pomezí je dlouhá fronta na test, pendleři už nemusí stát venku na mrazu

Další odběrné místo je pak kousek za hranicemi na německé straně. To ale ráno zelo prázdnotou. Důvodem by mohlo být to, že němečtí zdravotníci zde nabízejí PCR test, jehož vyhodnocení trvá až 48 hodin. Policisté i chebská radnice proto radí, aby lidé, kteří test aktuálně nepotřebují, zajeli na německé testovací stanoviště.



Chebského místostarostu Jiřího Černého vyhnaly zprávy z Facebooku na česko-německou hranici už v sobotu. „Přestože samotný test trvá včetně administrativy do dvaceti minut, před německým testovacím místem se čekalo až tři hodiny. Lidi stáli v té zimě venku ve frontě. Bylo tam možná přes tisíc lidí. Takže jsem zaurgoval starostu, ten zburcoval hejtmana a hejtman dal echo na ministerstvo. Já jsem mezitím zajistil přes chebské dobrovolné hasiče alespoň pro ty lidi horký čaj,“ vysvětlil Černý.

Podle jeho slov byla o víkendu situace na hranicích neúnosná. „Řekl bych, že ty podmínky byly až nelidské. Stát v tom mrazu tři hodiny ve frontě... Ani co se týče dodržování protiepidemických opatření to nebylo ideální. Když vezmu, kolik tam bylo lidí. Proto se rychle udělalo testovací místo u nás. Dnes ráno jsem jej byl zkontrolovat a je pravda, že ta fronta je tam taky tak na tři hodiny, ale lidé už naštěstí mohou sedět v autě a jen popojíždějí,“ doplnil Černý.

„Do práce to nestihnu. Už jsem tam volal, že jsem se zasekl při testování na hranicích,“ neskrýval rozladění Karel Sedlák, který za prací do Německa míří dvakrát týdně.

Fakt, že situace je v současnosti pro lidi, čekající na hranicích na testy, velmi nepříjemná, potvrdil karlovarský hejtman Petr Kulhánek. „Opakovaně jsem kontaktoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministra zdravotnictví Jana Blatného, kteří by mohli s bavorskou vládou jednat o zmírnění opatření směrem k pendlerům a o dalším navýšení testovacích kapacit v Bavorsku. Věřím, že se snad situace brzy uklidní,“ konstatoval hejtman Kulhánek.

Upřesnil, že mobilní odběrové místo, které má pendlerům ulehčit, vzniklo v prostoru bývalé celnice na odstavném parkovišti za čerpací stanicí ARMEX Oil v Pomezí nad 0hří. V provozu je od dnešních 4 hodin ráno. Jeho provoz zajišťují hasiči, na místě je jich celkem čtrnáct.

„Jde o systém drive-in. To znamená, že lidé přijedou autem, u prvního stanu vyřídí nezbytnou administrativu, u druhého stanu absolvují antigenní testování zdarma a poté na parkovací ploše počkají na výsledek,“ vysvětlil hejtman.

Podle informací krajské policejní mluvčí Kateřiny Krejčí se daří fronty na testování oddělit od hlavní silnice. Samotný provoz na hlavním tahu do Německa je tak plynulý. Kvůli evidentně vyšší poptávce po testech chce Karlovarský kraj posílit i testovací místo v chebské nemocnici tak, aby si pendleři mohli opatřit aktuální test i jindy a ne pouze těsně před cestou do zaměstnání v Německu.