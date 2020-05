Hrad Seeberg otevře bránu, návštěvníky překvapí hlavně černá kuchyň

Letošní sezona začíná na hradě Seeberg po poněkud delší zimní přestávce v sobotu 23. května. Připravena je řada novinek. Sezona mimo jiné připomene, že letos to jsou rovná tři desetiletí, co památku spravuje Městské muzeum Františkovy Lázně.



„V souvislosti s tímto výročím jsme měli pro návštěvníky připraveny zajímavé akce. Bohužel, vzhledem k nouzovému stavu se nám nepodaří některé zrealizovat. Ale nelenili jsme a čas prodloužené zavírací doby jsme využili k zásadní proměně expozic. Věřím, že i ti, kteří hrad znají, budou příjemně překvapeni,“ láká k návštěvě kastelánka Hana Cestrová.

První změna čeká návštěvníky už v průjezdu za vstupní branou do hradu. Nově zde najdou přehlednou časovou osu, díky které si snadno udělají představu o historii hradu. Proměnou prošla i bývalá hradní kaple v přízemí nejstarší, původně románské části hradu. Tam se návštěvníci dozvědí zajímavosti o vzniku památky v souvislosti s nejstarší historií Chebska – chebskou ministerialitou.

Další zajímavosti najdou v bývalém rytířském sále. „Uvidí intarzovaný nábytek, ale v jiné úpravě než doposud. Jistě budou také překvapeni začínající proměnou do podoby, jakou sál měl na začátku 20. století, kdy sloužil jako pivovarská hospoda. V dalších letech bude jeho proměna pokračovat,“ předestírá plány kastelánka.

Chodba v 1. patře je vyhrazena prodejním výstavám uměleckých děl regionálních výtvarníků, přičemž první polovina návštěvnické sezony patří karlovarskému výtvarníkovi Jordanu Tenčevovi, jeho grafickým obrazům a keramice.



Asi největší překvapení čeká návštěvníky v hradní černé kuchyni. „Po odstranění skleněné přepážky je možné vstoupit přímo do prostoru hradní kuchyně a prohlédnout si interiér z poloviny 16. století – stolové topeniště s otevřeným ohništěm, pec, dobové kuchyňské vybavení včetně surovin používaných k vaření,“ ukazuje kastelánka Cestrová místnost, kde pro dokreslení atmosféry visí na háku dokonce vycpaní bažanti a zajíci.

Přenést do minulosti se lidé mohou i prostřednictvím nejrůznějších druhů koření, jejichž vůně uhodí návštěvníka do nosu už při vstupu. Před ohništěm se mohou zastavit a představit si, jak asi v tehdejší době kuchaři chystali pokrmy na stůl hradních pánů. Otevřenými dvířky lze dokonce nahlédnout i do pece.

Hrad Seeberg Leží přibližně 5 kilometrů západně od Františkových Lázní .

. Je jedním z hrstky zachovaných ministeriálních hradů v Česku a jako jediný z nich slouží výlučně muzejním účelům .

v Česku a jako jediný z nich slouží výlučně . Prostory hrázděné barokní stodoly, kolny a věžového špejcharu v předhradí jsou věnovány lidové kultuře , zemědělství a řemeslům chebského venkova v 19. století.

, zemědělství a řemeslům chebského venkova v 19. století. V létě hrad Seeberg pravidelně ožívá festivaly či jarmarky, k programu patří každoročně též koncerty nejrůznějších žánrů a tematická odpoledne pro děti i dospělé.

Na hlavní sezonu správa hradu připravuje zpřístupnění 2. patra hradního paláce. Po otevření si tu bude možné prohlédnout novou expozici porcelánu.

„Návštěvníci našich tradičních akcí, jako jsou například historické jarmarky, festival vína či seeberský advent, si mohou připomenout uplynulé ročníky malou výstavkou v přízemí hradu. Najdou zde fotografie z dobývání hradu Švédy, návštěvy J. W. Goethea, oslavy narozenin císaře Franze Josefa, momentky z velikonočních trhů se zabijačkou a z dalších oblíbených akcí, které, jak pevně věříme, budeme zase pořádat,“ doplňuje Hana Cestrová.

Ani letos nebudou lidé ochuzeni o tematické noční prohlídky s kastelánkou, které budou tentokrát věnovány osudům hradu od 2. světové války do současnosti. Kastelánka návštěvníkům odhalí zajímavé informace z tohoto pohnutého období, kdy hrad málem zanikl, ale také představí i některé prostory hradu, které při běžné prohlídce zůstávají nepřístupné.