Do střechy loketského hradu zatéká, město vymění šindele za pálené tašky

Památku provozuje obecně prospěšná společnost Hrad Loket. Dřevěné konstrukce v krovech se rozpadají nebo jsou nakažené plísní. Dřevo bylo na řadě míst nejméně dvě dekády zabetonované.

„V tuhle chvíli neunese pozednice takovou váhu, jako tomu bývalo v minulých letech. Mykologický posudek všech střech a objektů hradu potvrdil nákazu dřevomorkou,“ uvedla ředitelka hradu Loket Jana Těžká.

Projektová dokumentace bude řešit kompletní opravu krovů i výměnu střešní krytiny, která změní vzhled hradu. Hotová by měla být do konce roku.

Odhadované náklady na rekonstrukci se pohybují v řádech desítek milionů korun. Město bude usilovat o dotace z programu ITI města Karlovy Vary nebo z ministerstva kultury.

V případě, že by se radnici nepodařilo zajistit všechny prostředky najednou, bude se postupovat po etapách, a to klidně několik let. „Jak dlouho se střecha bude opravovat, se zatím neví. Je to velký projekt, na který je potřeba dostatek financí a především materiálu,“ řekla ředitelka Těžká.

„Péče o dřevěnou střechu je velice nákladná, a tak bude dřevěný šindel vyměněn za pálenou tašku. Dřevěná střecha vydrží okolo dvaceti let, pokud má každé tři roky ochranný nátěr, který při naší spotřebě vychází finančně na miliony korun. Zato pálené tašky vydrží až jedno století. Vzhled hradu to změní, ale pálená taška je historicky správně,“ vysvětlila Jana Těžká.

Loketský hrad je jednou z nejoblíbenějších památek v Karlovarském kraji a letos to potvrdili návštěvníci. Stotisící návštěvník se na hrad dostavil už v srpnu, minulý rok to bylo až v říjnu. Mírně ubylo zahraničních turistů. Hrad, který je otevřený celoročně, má příjmy především ze vstupného.

Po dobu oprav bude hrad schovaný za konstrukci lešení, běžný provoz by to ale narušit nemělo.

„V plánu bylo úplně něco jiného, ale střechou všechno končí a začíná. Nemůžeme pracovat na vnitřku hradu, když nám střechou zatéká. Pevně věříme, že stavební práce neodradí návštěvníky od prohlídky. Hosté, kteří si k nám v termínu oprav udělají výlet, musí počítat s tím, že hrad bude z většiny pokrytý lešením,“ dodala ředitelka hradu.