Hub roste v Karlovarském kraji nejvíc za osm let, výkupny omezují příjem

Tolik hub, jako právě teď, viděl Petr Potocký z výkupny Houby Halže naposledy před osmi lety. „Je to na kosu, jak se mezi houbaři říkává,“ potvrdil výkupce s tím, že o houby se teď doslova zakopává od Brd až po Český les.

„V Krušných horách je teď skutečná houbařská žeň. Denně tu mám čtyřicet až padesát lidí, kteří vozí fakt nádherné exempláře jako z pohádky o Mrazíkovi,“ dodal Potocký.

Nejvíc je podle něj momentálně hřibů smrkových, celkem pak jeho firma v posledním týdnu vykupuje v průměru tunu a půl hub denně. Za kilo hub teď houbaři ve výkupně dostanou kolem devadesáti korun, i když ještě před pár týdny to bylo i 250 korun.

„Je to daň za to, že je hub tolik. Už jsem musel i na jeden den zavřít a výkup pozastavit,“ řekl Potocký. Osmdesát procent hub z jeho výkupny míří do Německa, a tak zároveň doufá, že se opět nezavřou hranice.

Kdo bude chtít se svým úlovkem do jeho výkupny, měl by si předem zavolat a nespoléhat se jen na informace z webu. „Fungujeme sice denně do šesti do večera, ale může se klidně stát, že přijedete ve tři a já už od vás houby nevezmu, protože by mi tu zůstaly,“ upřesnil Potocký.

Také majitel výkupny v Bělé nad Radbuzou Miroslav Giertl zájemcům vzkázal, aby předem zavolali. „Nejspíš za to může pandemie, ale houby v tuto chvíli nejdou tady u nás zrovna na odbyt. Přesto vám nějakých sto kilo hub ještě vezmu,“ uvedl.

Jak potvrdil předseda Mykologického sdružení Karlovy Vary Miloš Krčil, zmíněné dvě výkupny jsou v tuto chvíli jediné, kam mohou houbaři z regionu se svými úlovky zamířit. Byť je to leckdy dost z ruky.

Kdo se do výkupny nechystá, ale je mu líto nechat houby v lese, může si je usušit nebo zamrazit do zásoby. „Houby ale potřebují k tomu, aby neztratily chuť a barvu, teplotní šok. Když nemáte mrazák, ve kterém je minus dvacet, raději to ani nezkoušejte,“ zdůraznil předseda Mykologického klubu Slavkovský les Jiří Pošmura.

Lepší je podle něj houby nejdříve povařit a teprve pak je v krabičkách do mrazáku uložit. Má-li někdo raději houby sušené, tomu mykolog doporučuje jejich skladování zásadně ve sklenicích se šroubovacími víčky.