Aš si půjčí a musí šetřit, největší propad rozpočtu je na příjmech z hazardu

„Na třech účtech máme k dispozici téměř 300 milionů korun, k tomu úvěr 90 milionů korun s fixním úrokem 1,21 procenta. Ten může město čerpat až do konce roku 2025,“ uvedla Kateřina Čížková, vedoucí finančního odboru ašské radnice.

Připomněla, že v letošním rozpočtu se počítá takřka výlučně s akcemi, které pokračují z loňska nebo na kterých váznou dotace a musí se dokončit.

Na investice dá letos město 221,5 milionu korun. Více než polovina půjde na přestavbu bývalého kulturního střediska na komunitní centrum. Aš se bude 24 miliony podílet i na rekonstrukci průtahu městem, který je akcí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Město uhradí úpravy chodníků, nástupišť, autobusových zastávek, veřejné osvětlení, parkovací zálivy a úpravy zeleně.

Na další dvě investice má posloužit úvěr. Jde o přestavbu základní umělecké školy na bytový dům a nákup bývalých ubytoven, z nichž mají vzniknout také byty. „V lednu spočítáme vloni nevyčerpané zůstatky a podle toho se budou odvíjet další případné investice,“ upřesnila Čížková. Zatím je otevřená oprava bazénu, na kterou chce město použít peníze uložené u zkrachovalé Sberbank.

Z heren a kasin o miliony méně

„V prosinci jsme dostali zprávu, že máme v nejbližších dnech čekat vyplacení přibližně 160 milionů korun, což je 95 procent jistiny. Pak se ale jeden věřitel odvolal a k vyplacení nedojde. Teď čekáme, jak soud o stížnosti rozhodne a případně na další termín výplaty,“ řekla Čížková. Město už požádalo o dotaci na opravu bazénu. Ta by mohla dosáhnout výše přibližně 30 milionů korun.

Aš musí šetřit i v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem. „Vloni jsme vybrali z hazardu asi 100 milionů korun. Letos bychom měli přijít asi o 70 procent těchto peněz. V rozpočtu sice máme příjem 40 milionů korun, ale obávám se, že se to nepodaří naplnit. Počítám spíše s 30 miliony. Největší propad rozpočtu bude právě na příjmech z hazardu,“ podotkla Čížková.

Stát totiž část peněz vybraných na dani z hazardu přesune do svého rozpočtu. Nově by to mělo být 55 procent výnosů namísto dosavadních 35 procent. Obcím podle počtu povolených herních automatů zůstane jen 22,5 procenta, stejný poměr pak připadne obcím podle počtu obyvatel. Místostarostovi Pavlu Matalovi se to ale nelíbí.

Podle místostarosty o peníze přijdou hlavně menší města, která v souvislosti s hazardem trápí sociálně patologické jevy a také zvýšená kriminalita. V Aši je v současnosti pět kasin a sedm heren. Z peněz vybraných z hazardu radnice platila opravy silnic, městských objektů i škol. Investovala také do bezpečnosti ve městě.