Valdštejnovi chystají vřelé přivítání, jeho návštěvu doprovodí velké oslavy

„Slavnosti se budou konat na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, v Krajince, na Chebském hradě a v muzeu,“ řekla mluvčí města Simona Liptáková. Už od pátečního odpoledne 25. srpna se náměstí změní na historický jarmark s řemeslnou vesničkou. V podvečer zde přivítají Albrechta z Valdštejna, který v 18 hodin slavnosti oficiálně zahájí.

Hudba i debata nad kronikou

V sobotu se hned v 9.30 hodin koná hraná prohlídka města se závěrečným překvapením v Muzeu Cheb, na Krajince pak žoldnéři vévody Frýdlantského rozbijí dobové vojenské ležení a předvedou několik bitev. Nebude chybět ani středověký rytířský turnaj na koních.

Zdi kostela Zvěstování Panny Marie rozezní hudba raného italského baroka, muzeum připravilo na nádvoří dílny písaře a houslaře. Ve Valdštejnské obrazárně se bude konat odborná disputace nad kronikou města, při níž kronikář Jindřich Turek vévodu seznámí s posledními událostmi v Chebu.

Kostým oblékali herci i občané

Na vévodovu počest se lidé budou bavit na náměstí, odkud se na závěr slavností vydají v průvodu do Krajinky. Obyvatelé Chebu i návštěvníci města si Valdštejnovy návštěvy města a jejich atmosféru připomínali i v minulosti. Úplně první Valdštejnské slavnosti Chebští pořádali v roce 1908, další se konaly v letech 1909 a 1911.

Slavnosti na počátku 20. století se nesly ve stylu historických průvodů a her, které měly co nejvěrněji napodobit atmosféru Valdštejnových pobytů. Do dobových kostýmů se oblékali nejen divadelníci, ale i občané města, kteří se s oblibou zapojovali také do jednotlivých akcí.

Vždy jednou za dva roky

Podobně jako v současnosti se konaly průvody městem, rekonstrukce bitev a všedního života Albrechta i členů jeho družiny. Pak se ovšem na slavnosti zapomnělo a první novodobé oslavy se v Chebu uskutečnily až 2. a 3. září 2005 u příležitosti 370. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna.

Akce se neobešla bez bohatého doprovodného programu. Nechyběl slavnostní průvod, historický trh, rekonstrukce bitvy a další zajímavé akce po celém Chebu i mimo něj. Od roku 2013 se konají slavnosti jednou za dva roky a střídají se s hudebním festivalem FIJO.