Vzpoura žen. Lázně si připomenou událost, která předznamenala jejich vznik

Ještě v 17. století to vypadalo, že z Chebu bude lázeňské město. Nemocní se zde léčili vodou z šest kilometrů vzdáleného pramene, který dnes nese jméno Františkův. Vodu z něj nosily do Chebu místní ženy. Když se však v roce 1791 roznesla zpráva, že chebský rodák, lékař Bernhard Adler, bude nemocné léčit přímo u zdroje, vyvolalo to bouři nevole.

Nosičky vody, podporované chebskými hostinskými, kteří by přišli o část hostů, popadly sekery a za ohromného rachotu se vydaly k místu, kde vzácná léčivá voda vyvěrala. Nový altán nad pramenem vyvrátily a rozštípaly, úpravy v okolí zničily.

Do města se vrátily slavně s tím, že pramen si nikým brát nenechají a když je třeba, samy si zjednají pořádek. Do Chebu tak na okamžik zavál svobodný dech revoluce, která se dva roky předtím rozhořela v Paříži a způsobila pád Bastily.

A právě historické události, které předznamenaly vznik Františkových Lázní, se staly námětem akce nazvané Vzpoura žen, která se uskuteční v sobotu. Třicet minut po poledni vyrazí ze Střížova do Františkových Lázní průvod žen v kostýmech s bubny a nejrůznějšími tlouky.

„Přidat se může každý, kdo bude mít chuť. Cílem je prostranství u pavilonu Františkova pramene, kde se bude konat bohatý program. Po 13. hodině vystoupí bubenice Drum For Fun z Chrudimi, které budou celým odpolednem provázet,“ zve na Národní třídu Radek Míka, ředitel Destinační a informační agentury Františkovy Lázně, která s podporou města a kraje akci pořádá.

Role moderátorky se zhostí Světlana Nálepková. „Ta připomene francouzskou revoluci písní Marseillaisa a šansony zavzpomíná na Hanu Hegerovou, která jako významná emancipovaná žena do Františkových Lázní ráda jezdila,“ doplnil Míka.

Zničení prvních lázní si místní připomenou nejen hlasitým pochodem, ale i rozbíjením porcelánu. „Ženy, které přijdou, dostanou možnost říct svobodně své názory. A každý proslov by měl být zakončen rozbitím kusu nějakého nádobí. Ať adrenalin pracuje! Dáme prostor i mužům, tedy budou-li mít odvahu po ženách nastoupit,“ doplňuje se šibalským úsměvem Míka.

Na akci bude možné vidět při práci hrnčíře či historického apatykáře, vedle francouzských šansonů zazní staročeské písně i rockový koncert. Nebudou chybět nejrůznější soutěže. „Je to nultý ročník. V podstatě zkoušíme, co bude mít úspěch. A pokud se akce ujme, uděláme z ní pro Františkovy Lázně novou tradici,“ dodává Radek Míka.