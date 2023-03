Dovolil masakrování lidí na hranicích. Exministr vnitra Vajnar půjde před soud

Bývalý ministr vnitra Československé socialistické republiky, v současnosti dvaadevadesátiletý Vratislav Vajnar, čelí obžalobě pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby.

„Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Kateřina Rybáková už nařídila ve věci hlavní líčení,“ uvedl advokát Lubomír Müller, který velkou část poškozených zastupuje.

Dochází k němu pět a půl roku poté, co Platforma evropské paměti a svědomí podala trestní oznámení proti vedoucím československým představitelům. „Za to, že na hranici nastavili režim v přímém rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. V něm se výslovně říká, že každý může svobodně opustit kteroukoli zemi. A to i svou vlastní,“ řekl Müller.

Advokát doplnil, že zneužití pravomoci se měl Vratislav Vajnar dopustit v době, kdy byl federálním ministrem vnitra, tedy v letech 1983 až 1988. Právě v té době přišla na československých hranicích o zdraví či dokonce o život řada lidí.

Zahynuli po střelbě nebo po útoku psů

Jde například o osmnáctiletého východoněmeckého studenta Hartmuta Tautze, kterého roztrhali psi pohraničníků, či Františka Faktora, kterého po překonání zátarasů strážci hranic zastřelili už na území Rakouska. Rovněž Johann Dick z Bavorska, který se procházel asi 200 metrů od státní hranice, se stal obětí střelby. Pohraničníci ho navíc smrtelně zraněného odvlekli na československé území, kde zemřel.

Za působení Vratislava Vajnara ve funkci ministra vnitra došlo i k incidentu poblíž Chebu, při kterém služební psi na stehnech a genitáliích vážně poranili východního Němce Jürgena Seiferta. Ten se v té souvislosti musel podrobit několika operacím, následky po řádění psích zubů má dodnes.

Podle znaleckého posudku navíc trpí kvůli zákroku tehdejších pohraničníků posttraumatickou poruchou. Seifert už dosáhl rehabilitace a odškodnění přibližně 35 tisíc korun, soud o navýšení kompenzace však ještě trvá.

Přes hranice se v roce 1983 vydal, protože trpěl těžkou chorobou a lékaři doma mu neuměli pomoci. Oficiální žádost o výjezd do „nepřátelské“ části světa mu tehdejší pohlaváři zamítli. Spolu s dvěma kamarády se tedy pokusil přejít hranice u Chebu na vlastní pěst. Ani jednomu se to nepovedlo. Všichni skončili ve vězení, Seifert navíc v nemocnici.

„Jürgen Seifert byl zraněn, uvězněn, vyslýchán, následně vyhoštěn a předán do rukou tajných příslušníků východoněmecké Stasi, která jej následně znovu zbavila svobody. A to přestože nic neukradl, nic neprovedl, nikomu neublížil. Jen hledal lékaře, kteří by mu uměli pomoci,“ vysvětlil advokát Müller.

Další už k soudu nemůžou

Trestních oznámení původně padlo víc. „Ostatní kauzy ale skončily buď úmrtím obviněných, zemřel například Milouš Jakeš či Lubomír Štrougal, případně jsou zastaveny kvůli demenci či bludům, což je případ Jana Fojtíka či Františka Kincla. Další zemřeli ještě před tím, než Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu vznesl první obvinění,“ poznamenal Müller.

Dodal, že původně bylo kvůli demenci zastaveno i trestní stíhání vůči Vajnarovi. Ústavní soud ale rozhodnutí o zastavení stíhání zvrátil.