Bohatý mecenáš si zamiloval Cheb a nakonec spočinul v kostele sv. Mikuláše

Přestavbu tohoto kostela z velké části sám financoval. „Sigmund Wann žil na přelomu 14. a 15. století. Známý je zejména z pověstí jako alchymista na Chebském hradě. To je ale trochu nespravedlivé, protože on nebyl až tak alchymistou, jako spíše velmi vzdělaným a také zkušeným prospektorem,“ uvedl chebský historik Miloš Říha.

Dlouholetý kastelán zámku Kynžvart, který se poté, co odešel na odpočinek, věnuje zajímavostem z historie města Chebu, pátrá mimo jiné i ve starých kronikách. Je jeden z mála, který dokáže přečíst text psaný ve švabachu. Jak zjistil, Sigmund Wann svou činností postupně nesmírně zbohatl. „Uměl hledat kovové rudy a věděl, jak je zpracovávat,“ podotkl Říha.

Na majetku nikdy nelpěl

„Kdybychom to převedli do dnešních měřítek, mohli bychom říci, že to byl miliardář,“ naznačil velikost Wannova majetku Říha. A dodal, že Sigmund Wann v žádném případě na majetku nelpěl. Všechny své peníze postupně věnoval na dobročinné účely, přispíval například na stavbu kostelů, špitálů, ošetřoven nebo starobinců.

Ve Wunsiedelu například založil špitál s kostelem a mnišskou instituci pro dvanáct laických bratrů, které měla městská rada vybrat z řad chudých a čestných mužů. A už tehdy myslel na to, jak provoz nemocnice zajistit. Nechal sepsat, z jakých peněz a v jaké výši se bude platit strava, oblečení a ubytování pro špitální bratry. Nezapomněl ani na plat špitálního faráře.

Neměl by být zapomenut

V podstatě tak vytvořil nadaci. V roce 1444 získal za 3 500 zlatých povolení od markraběte Johanna Braniborského k přesídlení do Chebu. O dva roky později zde koupil dům. Svůj dům ve Wunsiedelu daroval městu jako novou radnici. „V Chebu byl štědrý mecenáš, který zčásti platil gotickou přestavbu kostela sv. Mikuláše, pomáhal chudým a přispíval na různé další stavby.

Když v roce 1469 jako bezdětný v Chebu zemřel, zanechal po sobě velice skromné jmění. V kostele sv. Mikuláše, kde po smrti spočinul, původně býval křížový oltář, který kostelu daroval, i s jeho portrétem. Ten dnes najdeme v Muzeu Cheb. „Wann byl velice zajímavou osobností, který pro Cheb mnoho udělal. Jeho jméno by nemělo zůstat zapomenuto,“ dodal Miloš Říha.