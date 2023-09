Radiovůz z dob Studené války zdolá každý terén, je atrakcí všech přehlídek

Přehlédnout se nedal ruský Ural, Tatry 815 nebo legendární Tatra T 138 v provedení tahače i se štábním návěsem. Dvě „osmsetpatnáctky“ dorazily na akci ze sousedního Německa, jedna byla v modré barvě, na druhé návštěvníky akce poutal neobvyklý znak s kružítkem na místě, kde jsou zvyklí vídat jiné označení. Šlo o označení armády bývalé Německé demokratické republiky.

Největší pozornost ale k sobě přitahoval Mercedes Unimog v barvách německého Bundeswehru. Ten je na podobných srazech v České republice unikátem. Do Klimentova ho přivezl Lukáš Heřmánek z Božičan na Karlovarsku. „Je to rok výroby 1961,“ pochlubil se majitel. Je to jeho první historický vojenský vůz. Má ho od kamaráda, který ho měl postavený dvě desítky let na dvoře.

„Rok jsem ho dával dohromady. Má šestiválcový benzínový motor Mercedes. Na sto kilometrů si vezme 35 litrů paliva. Má uzávěrky na všechna čtyři kola, taky se mu proto říká stromolez. Vyjede kamkoliv,“ usmívá se Heřmánek. Původně to byla radiostanice, dnes má v nástavbě majitel udělané zázemí pro cestování.

„Jezdím s ním už tři roky a vždycky po vlastní ose. Snažíme se jednou měsíčně někam vyrazit, i když si musíme vždycky našetřit na benzín,“ dodává s nadsázkou. Tento typ Mercedesu Unimog nepatří v České republice mezi časté hosty na srazech vojenské techniky. Podle Heřmánka tady jezdí jen čtyři. V nepojízdném stavu a před renovací se dá sehnat za částku okolo 150 tisíc korun.

O víkendu je Božancross

Zatím nejdál se svým strojem odjel na sraz do Klenové. „To je nějakých 150 kilometrů, ale byl jsem s ním i v Rožmitále a v Německu. Jezdí tam spousta UAZů, ukrajinských a ruských vozů nebo americké Humwee. Druhoválečných strojů tam ale k vidění moc nebylo,“ řekl Heřmánek. Uvidět unikátní Mercedes Unimog radiovůz mohou zájemci o víkendu na srazu vojenské techniky v Božičanech na Karlovarsku.

„Jedná se o čtvrtý ročník Božancrossu. Koná se od 22. do 24. září. Schází se při něm vždy kolem 250 lidí a nějaká ta technika. Na rozdíl od jiných akcí ale máme připravené soutěže, orientační závod a závod v terénu. Chybět nebude polní kuchyně, kapela nebo ohnivá show. Bude rovněž střelba z historických zbraní i děla,“ zve Heřmánek na neobvyklou akci.