Sokolov chystá prohlídkový okruh, návštěvníky zavede k unikátním krovům

Sokolovská bytová v současné době usiluje o získání krajské dotace na vypracování projektové dokumentace. Ta by měla stát přibližně 1,2 milionu korun s tím, že půl milionu by měla pokrýt dotace.

„Inspirací nám byly obdobné projekty v Chebu a Jihlavě,“ uvedl Erik Klimeš, jednatel Sokolovské bytové. Lákadlem sokolovského prohlídkového okruhu jsou podle něj původní krovy z poloviny 17. století, kdy se klášter stavěl.

Cenu úprav je podle Erika Klimeše v době, kdy stoupají ceny stavebního materiálu, těžké odhadnout. „Základní varianta, která spočívá v zabezpečení cesty krovy, by ale měla přijít na vyšší jednotky milionů korun,“ řekl Klimeš.

Ve hře je ale i velkorysejší rekonstrukce. „Ta předpokládá vznik sálu v nejširším místě půdy kláštera. To by ovšem znamenalo obložení krovů, novou elektroinstalaci i montáž vzduchotechniky,“ naznačil jednatel Sokolovské bytové. Cenu za velkorysou variantu si netroufá odhadnout vůbec.

Kapucínský klášter byl postavený v letech 1667 až 1669. Většina krovů, jichž se týká plánovaný prohlídkový okruh, je z této doby. Stavbu financoval tehdejší majitel sokolovského panství Jan Hartvík z Nostic.

Původní areál sahal až k řece, ale jeho větší část musela ustoupit rozšiřujícímu se uhelnému lomu Antonín. Nebýt nešťastné události, kdy se do lomu vylila řeka, možná by podle Erika Klimeše klášter jako takový dnes už neexistoval. Lom byl v provozu do roku 1965.

V době, kdy v klášteře působili kapucíni, pěstovali řeholníci chmel. Tento odkaz se přenesl i do současnosti. V části areálu je totiž pivovar Permon.

Osud kláštera po roku 1950, který znamenal konec řeholních řádů, nebyl podle jednatele Sokolovské bytové jednoduchý. Nejdřív zde hospodařila armáda, po roce 1956 pak přešel do správy národního podniku Zemstav, který jej využíval jako skladiště. Od roku 1961 patří klášter městu. To jej od začátku devadesátých let opravuje.

„Při rekonstrukci fasády na počátku devadesátých let byly použité nevhodné materiály, což se odrazilo i v interiéru, kde začaly vznikat plísně. Nevhodnou omítku proto postupem času nahradila klasická vápenná, barevnost areálu je dnes hodně podobná původní,“ řekl Klimeš.

V průčelí klášterního kostela nyní chybí tři sochy světců. „Budeme rozebírat podestu schodiště, protože se propadá. Toho jsme využili a sochy se dočkají restaurace. V současné době jsou v depozitáři,“ řekl jednatel Sokolovské bytové. Součástí dalších plánů obnovy je podle něj i rekonstrukce atria kláštera, takzvané rajské zahrady.