Zavřete přechod Boží Dar, žádá hejtman krizový štáb. Omezí se nákaza, míní

Policisté a další složky budou mít na základě připravovaných opatření za povinnost zastavit každého přeshraničního pracovníka a zkontrolovat ho.

„Poblíž přechodů vzniknou kontrolní místa, kde bude všem pendlerům povinně změřena teplota. Ty, kteří budou mít teplotu a symptomy onemocnění COVID-19, zanese policie nebo hasič do systému Microrescue a provede jim zápis do pracovní knížky. Tito lidé dostanou leták s upozorněním, že mají obratem kontaktovat praktického lékaře, který situaci posoudí a navrhne karanténu. Bude-li takový člověk poté odeslán hygieniky na odběrové místo, už tam o něm budou mít záznam, že jde o pendlera, vysvětlil hejtman Petr Kubis.

Vzhledem k tomu, že tento systém bude náročnější na zabezpečení, požádal proto Ústřední krizový štáb jednak o navýšení počtu vojáků naší armády, se i na Krajské vojenské velitelství v Karlových Varech s žádostí o posílení systému o pomoc aktivních záloh. „Zatím ale bez odezvy,“ dodal hejtman.

Poblíž hraničních přechodů mají vzniknout kontrolní stanoviště, kde by se pendleři kontrolovali. Podrobili by se měření teploty a kontrole příznaků nákazy koronavirem. V případě nákazy by se údaje zanesly do systému Microrescue a zapsaly do pracovní knížky. Pendler by pak musel kontaktovat svého lékaře. Pokud by tak nepostupoval, systém Microrescue by to zjistil při další kontrole na hranicích. Během karantény nesmí nikdo na základě opatření vlády překročit hranice.

V případě, že kraj nezíská armádní posily, byla by kontrolní místa zřízena přímo na přechodech.

Vláda v pondělí podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD znovu projedná zákaz jízd takzvaných pendlerů za prací do zahraničí. Riziko, že naruší systémy opatření, je podle něj příliš velké. „Je mi líto, osobně bych pendlery zakázal,“ řekl ministr v České televizi.