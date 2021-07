„Čekáme na vyjádření od dopravního inspektorátu. Most chceme uzavřít co nejdřív,“ potvrdil Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Poslední kontrola podle něj ukázala, že most je pro další bezpečný provoz nezpůsobilý.

Budoucnost šemnického mostu je zatím ve hvězdách. Správce krajských silnic bude dělat analýzu toho, co je možné, a co ne. „Záležet bude na tom, kolik peněz pro tuto akci kraj uvolní,“ uvedl Šlachta.

Cenové rozpětí jednotlivých možných řešení je přitom velice široké. Od osmi milionů za lávku pro pěší a cyklisty, po sto milionů za most, který by dovoloval i provoz nákladní dopravy.

„Jednou z variant, které bych chtěl, aby analýza obsahovala, je zakoupení obdobného prefabrikovaného mostu,“ uvedl k tomu náměstek hejtmana pro dopravu Jan Bureš.

Podle Jiřího Šlachty je z ekonomického hlediska nejschůdnější varianta nahradit plnohodnotný most lávkou pro pěší a cyklisty. S tím ovšem nesouhlasí vedení obce. „Bráníme se tomu,“ potvrdil starosta Šemnice Vladislav Tůma.

Most totiž využívají i zemědělci. Pro ty bude jeho uzavření znamenat velkou komplikaci. Nejbližší vhodný přejezd přes Ohři je buď v Karlových Varech, nebo ve Velichově. Obě varianty znamenají mnohakilometrovou zajížďku.

Pro osobní dopravu je pak vhodný most v Radošově. Z toho, že by přes něj jezdila všechna osobní auta, která v současné době využívají ten šemnický, ovšem není nadšený starosta Kyselky Aleš Labík.

„Radošovský most je už nyní dost vytížený. Navíc nevím, zda by všichni motoristé respektovali jeho výškové omezení. Už nyní se stává, že na most vjedou auta, která se pod dřevěné zastřešení jednoduše nevejdou a dochází tak k poškozování konstrukce,“ naznačil problém starosta Kyselky.

Konstrukce mostu má britské kořeny

Vladislav Tůma se nyní snaží řešit situaci na všech možných frontách. „Zatím vyvíjíme řekněme mírný politický tlak,“ dodal.

Šemnický most je takzvaná Baileyho konstrukce. Vyvinul ji v roce 1940 britský konstruktér Donald Coleman Bailey a za války se stala jednou ze „zbraní“ spojeneckých vojsk při dobývání Evropy.

„Spousta lidí dnes věří, že most v Šemnici postavili vojáci v roce 1945 jako náhradu za most zničený ustupujícími nacistickými vojsky, a že tedy slouží už tři čtvrtě století. Ve skutečnosti je ale o celých deset roků mladší a je to už druhý most Baileyovy konstrukce na tomto místě,“ řekl k historii mostu karlovarský publicista Jiří Linhart.

První tu byl postavený v roce 1947, kdy nahradil původní dřevěný most, který v roce 1944 odnesla velká voda. Vydržel ale jen sedm let. „Důvodem jeho neslavného konce byla opět povodeň, která měla na jaře roku 1954 na svědomí nejenom most v Šemnici, ale i most spojující karlovarská předměstí Drahovice a Bohatice,“ upřesnil Linhart.