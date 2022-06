Hradního pána na Hauenštejně nestraší strašidla, ale stoupající ceny

„Jsme ve fázi přípravy projektů. Jen ty stojí statisíce korun. Už teď se potím hrůzou, co z toho vyleze na investičních nákladech pro příští rok,“ říká Pavel Palacký.

Pro statické zajištění obou objektů, z nichž jeden je pro veřejnost zcela uzavřený a druhý zčásti přístupný, totiž potřebuje dřevo i železo. A cena obojího stoupá nebývalým tempem. „Dřevo zdražilo o sto procent, železo o nějakých 70. Suma sumárum by tak jenom materiál mohl vyjít přibližně o 80 procent dráž. A to je hodně,“ smutně vypočítává majitel Hauenštejnu.

Zajistit oba paláce je přitom podle Palackého velice důležité. Praskají totiž nosné konstrukce. „Páteřní stavební konstrukce jsou silně narušené. Pokud s tímto stavem v dohledné době něco neuděláme, hrozí, že se vyvalí zdi,“ vysvětluje důvody pro statické zajištění paláců hradní pán.

Z prvotního nadšení už vystřízlivěl

Když zhruba před třiadvaceti lety Pavel Palacký kupoval ruinu novogotické památky, měl svou vizi. „Předpokládal jsem, že do patnácti let bychom mohli mít hrad pod střechami, hotové stropy i okna, abychom se mohli postupně věnovat jednotlivým komnatám,“ líčí prvotní nadšení.

Z něj ale postupem času vystřízlivěl. „Kvůli penězům,“ krčí rameny. Dát hrad dohromady tak, aby si už mohl jen „pohrávat“ s interiéry, by totiž střízlivým odhadem přišlo na stovky milionů korun. „A takovou sumu si tady vydělat nemůžeme,“ vysvětluje Pavel Palacký.

Může sice počítat s dotačními penězi jak od kraje, tak od ostrovské radnice i některých firem, na velké investice to však není. „Jsou to jednotky stovek tisíc korun ročně. A to spolyká jen údržba hradu,“ tvrdí jeho majitel.

A nejde jen o hrad samotný. K němu patří ještě 60 hektarů pozemků, o které je také nutné se postarat. Teď dokončuje oplocení botanické zahrady, v arboretu je nutné opravit bortící se opěrné zdi, další peníze spolyká péče o další objekty: faru, stodolu, kapli… Přesto se nevzdává.

„Plánování jako takové jsem ale vzdal už dávno. Teď se řídím mottem Cesta je cíl. Je skvělé, že se nám daří plnit hrad zábavou a radostí. Jeho rekonstrukce se za jeden lidský život asi stihnout nedá. V tomto ohledu spoléhám na své tři syny,“ naznačuje Pavel Palacký.

Synové budou mít na co navázat

Jeho následovníci budou mít na co navazovat. Tři hradní paláce jsou už dnes totiž prakticky hotové. „Dva kompletně, jeden je alespoň ze statického hlediska rovněž v pořádku,“ vypočítává Pavel Palacký.

Co ale kvituje ještě víc, je fakt, že se z Hauenštejna stalo za více než dvě desítky let centrum zábavy a kultury. „Jsme rádi, že děláme radost lidem, kteří k nám jdou za zážitky. Takových míst v kraji moc není,“ pyšní se hradní pán.

Kalendář akcí, které na hradě pořádá, je velice rozsáhlý. Od tradičních, jako jsou třeba noční prohlídky s Viktorem Braunreiterem či umělecké sympozium, jehož se letos uskuteční 22. ročník, po absolutní novinky. „Tou letošní bude zářijové Hradotřesení,“ láká Pavel Palacký. A podívaná to bude vskutku netradiční. V září si tady totiž už několik let dávají dostaveníčko členové komunity Furry. „To jsou ti, kteří se převlékají do masek různých zvířat. Působí pak jako velcí plyšáci,“ vysvětluje majitel hradu.

Doposud byly tyto srazy více méně soukromými akcemi, letos se však „furríci“ rozhodli pozvat i veřejnost. „Je to v rámci republiky ojedinělá možnost seznámit se s členy této komunity,“ dodává Pavel Palacký s tím, že finále celého dne obstará plzeňská kapela Strašlivá podívaná.