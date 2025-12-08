Elektřina ze strženého vedení uvěznila jeřábníka, zapálila i okolní porost

„Čekáme na potvrzení o vypnutí elektrického proudu v poškozeném vedení,“ uvedl hasičský mluvčí Martin Kasal. Toho se dočkali téměř po hodině.
Teprve tehdy bylo jasné, že zasahujícím hasičům ani jeřábníkovi nehrozí žádné nebezpečí. Následně vyprostili z kabiny uvězněného muže. „Stabilizaci stroje si bude řešit vlastník autojeřábu,“ řekl Kasal.
Nehoda se stala v pondělí krátce před půl třetí odpoledne. „ Při nehodě jeřáb poškodil elektrické vedení, obce Kysela a Radošov jsou aktuálně bez přívodu elektřiny,“ konstatoval Kasal.
Po stržení drátů začal hořet okolní porost. „K dalšímu požáru nyní již nedochází,“ doplnil hasičský mluvčí.