Elektřina ze strženého vedení uvěznila jeřábníka, zapálila i okolní porost

  15:34,  aktualizováno  15:46
U částečně převráceného jeřábu zasahují v pondělí hasiči v Radošově na Karlovarsku. Stroj přetrhl elektrické vedení, od kterého začal hořet okolní porost. Navíc proud uvěznil v kabině jeřábníka.
Jeřábníka uvěznila v kabině elektřina ze strženého vedení.
Zvětšit fotografii

Jeřábníka uvěznila v kabině elektřina ze strženého vedení. | foto: HZS Karlovarského kraje

„Čekáme na potvrzení o vypnutí elektrického proudu v poškozeném vedení,“ uvedl hasičský mluvčí Martin Kasal. Toho se dočkali téměř po hodině.

Teprve tehdy bylo jasné, že zasahujícím hasičům ani jeřábníkovi nehrozí žádné nebezpečí. Následně vyprostili z kabiny uvězněného muže. „Stabilizaci stroje si bude řešit vlastník autojeřábu,“ řekl Kasal.

Nehoda se stala v pondělí krátce před půl třetí odpoledne. „ Při nehodě jeřáb poškodil elektrické vedení, obce Kysela a Radošov jsou aktuálně bez přívodu elektřiny,“ konstatoval Kasal.

Po stržení drátů začal hořet okolní porost. „K dalšímu požáru nyní již nedochází,“ doplnil hasičský mluvčí.

Autor:
Vstoupit do diskuse