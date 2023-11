Ašský projekt Vl:Aštovka se rozmáchl, chce pomoci s rozvojem mikroregionu

Zároveň chce změnit, jak lidé nejzápadnější region vnímají, a zapracovat na tom, aby ti, kteří zde žijí, neodcházeli jinam. Na splnění ambiciózních cílů předkládají autoři projektu rozpočet ve výši téměř 200 milionů korun. „Projekt je hotový a čekáme, jak dopadne jeho hodnocení na Státním fondu životního prostředí,“ uvedl ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Úředníci státního fondu určí, zda Vl:Aštovka splňuje požadavky strategického projektu, a rozhodnou o výši finanční podpory. „Termín pro přihlášení všech strategických projektů je do konce letošního roku. Takže se domnívám, že někdy v březnu či v dubnu už bychom mohli vědět, zda a nakolik jsme byli úspěšní,“ podotkl starosta Kokoř.

Společně s Lex Aš

Míní, že nejlepší by pro Vl:Aštovku bylo, kdyby fungovala zároveň s Lex Aš, což je další velký projekt na pozvednutí ekonomiky. Podle Kokoře by se mohly oba projekty navzájem podpořit, pokud by byly do praxe zaváděny současně. „Vl:Aštovka se opírá o čtyři pilíře. Vzdělanost, zaměstnanost, podnikání a cestovní ruch,“ vysvětlil starosta.

A pokud by podle něj současně s ní došlo k přijetí a zavedení souboru legislativních opatření známých jako Lex Aš, tak by měla opatření navrhovaná v rámci Vl:Aštovky mnohem větší efekt. Účinek by se totiž prohloubil. Kokoř doplnil, že například v oboru podnikání by projekt nabídl lidem, kteří se rozhodnou jít vlastní cestou, zvýšení kvalifikace.

To by se mělo projevit i na vzdělanosti a zaměstnanosti. „Nebo když bude chtít člověk podnikat a otevřít nějakou provozovnu, tak mu zprostředkuje mentora, který ho povede a pomůže mu překonat nástrahy prvních kroků,“ řekl starosta. Kromě peněz z Fondu pro spravedlivou transformaci bude Vl:Aštovka usilovat i o další zdroje z řady jiných operačních programů.

Centrum čekají změny

Počítá se i s finanční účastí města pro podporu aktivit, které nebudou v rámci evropských programů dotované. Sídlit by Vl:Aštovka měla v centru města na Poštovním náměstí v historické budově hasičské zbrojnice z roku 1931. Ve městě by také mělo vyrůst nové komunitní centrum v někdejším sídle ašského turnerského spolku v Karlově ulici.

Počítá se rovněž se vznikem nových veřejných prostranství a také by zde mělo vyrůst i centrální náměstí, které v Aši dosud velmi citelně chybí. Samostatnou aktivitou by pak mělo být vytvoření interaktivního portálu s veškerými podklady k projektu, s databází expertů, ploch k pronájmu a informacemi o vzdělávacích aktivitách.