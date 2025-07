Festivalovým Varům uleví hromadná doprava, autobusy svezou lidi zdarma

Právě hromadná doprava má ulevit provozu v Karlových Varech. „Autobusy budou jezdit každý den v 17 hodin do centra dění a hodinu po půlnoci zpět,“ řekla k novince primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

„Na 10. července, kdy se ve Smetanových sadech uskuteční prezentace města a kraje, jsme navíc přidali dvě linky v 9 a 11 hodin do Karlových Varů a v 19 a 21 hodin zpět,“ upřesnila.

Než štáb festivalu rozhodl o nasazení bezplatných autobusů, věc řešil s Krajskou hospodářskou komorou. „Vycházeli jsme z dat, která získala průzkumem,“ řekl šéf festivalové produkce Petr Lintimer.

Festivalové autobusy budou stavět přímo v centru dění u hotelu Thermal. Organizátoři si slibují, že se díky nim sníží počet aut, která po dobu festivalu míří do Karlových Varů. Ačkoliv se město snaží co možná nejvíce navýšit kapacitu odstavných ploch, parkování bude opět patřit k nejtíživějším problémům.

„Budeme řešit ty nejzávažnější prohřešky, jako je stání na chodnících, přechodech či trávě,“ zdůraznil velitel Městské policie Karlovy Vary Marcel Vlasák. Řidiče, kteří zastaví na parkovacích automatech, pak strážníkům pomůže ohlídat vozidlo Cam–Car, které do ostrého provozu nasadili v úterý.

Podle mluvčí městské policie Nikoly Záhorové se dá s trochou nadsázky říct, že v práci bude každý, kdo má ruce a nohy. „Výkon služby bude pochopitelně posílený,“ potvrdila.

Stejně jako v minulých letech nasadí městská policie i takzvanou festivalovou hlídku, která bude prioritně řešit stížnosti občanů, zejména pak rušení nočního klidu. Společně s policisty pak budou strážníci lidem k ruce i v mobilní kanceláři, která bude křižovat ulicemi města.

Festivaloví návštěvníci musejí počítat s tím, že nabídka cenově výhodného ubytování bude letos hodně omezená. Nebude totiž fungovat ani jeden z hostelů, ve které se po dobu festivalu v minulosti měnily školy v ulici Dukelských hrdinů a na nábřeží Jana Palacha.

„Zkoušeli jsme oslovit ředitele ostatních škol, ale bez úspěchu,“ posteskl si ředitel festivalové produkce Petr Lintimer. Tipy na cenově dostupné bydlení pak podle něj zájemci najdou na webových stránkách festivalu.

Skutečně levné ubytování tak návštěvníci festivalu najdou jen ve Stanovém městečku v areálu koupaliště Rolava. To otevírá dnes. „Zájemci se ozývali už dopředu,“ uvedla Simona Vránová, jednatelka městské společnosti KV City Centrum, která volnočasový areál Rolava spravuje.

Vloni se v něm za dobu festivalu vystřídalo přibližně 1500 lidí. Vzhledem k absenci hostelů se dá očekávat, že zájem bude letos o poznání vyšší. Každý, kdo by si chtěl na Rolavě postavit stan, musí počítat s 250 korunami na osobu a noc. Tělesně postižení s jednou osobou doprovodu zaplatí 200 korun, děti do šesti let pak mají pobyt zdarma.

Ubytovaní mohou využít i dalších služeb, jako je například dobíjení mobilů či pronájem úschovní skříňky. Pro větší komfort návštěvníků festivalu budou mít i letos přímo v areálu k dispozici i festivalové pokladny. Těch je v Karlových Varech celkem 25 a otevírají dnes v devět hodin ráno. První nadšenci už ale na lístky čekali od středečního dopoledne.