Promyšlené taktizování, brzké vstávání. Jak se ve Varech bojuje o lístky na filmy

„Mord už není? Já jsem chtěla tři Mordy, sakra,“ ozývá se v sobotu před osmou hodinou ráno od pokladen v hotelu Thermal. Příznivci filmového festivalu tu stojí fronty na nákup lístků. A kdo nevyspává, ten vyhrává. Prodej a vyzvedávání rezervovaných vstupenek totiž začíná každý den v 8:00. Všichni fanoušci mají budget neomezený, kupovat a rezervovat ale mohou pouze na daný den a den následující.

„Já tu stojím od 5:30,“ říká jeden ze šťastlivců, který se vyhnul největšímu čekání v dlouhých frontách. Na boj o vstupenky je ale náležitě připraven. Ukazuje mi oficiální brožurku filmového festivalu s programem, který má popsaný propiskou od shora až do konce. Aha, je to taktický plán. Skoro jako ten Aragornův v Bitvě o Helmův žleb.

„Chystali jsme se do Velkého sálu na Host a ryba třetího dne, ten začíná v 17:00. A pak bychom chtěli vidět Svatostánky. Ty jsou ale až v Puppu, a už od 19:00. Budeme to mít na minuty,“ doplňuje nadšenec, který ví, že na opozdilce se nečeká. Pět minut před začátkem projekce zaniká nárok na sedadlo všem nepřítomným, a jejich místa mohou zaujmout diváci, kteří přišli zkusit štěstí bez zakoupených lístků.

Kde zakoupit vstupenky? Po celou dobu festivalu je návštěvníkům k dispozici hned 25 pokladen. Patnáct z nich se nachází v hotelu Thermal, a v jeho bezprostřední blízkosti u schodů z hotelu jich je dalších šest. V Grandhotelu Pupp jsou k dispozici dvě pokladny a zbylé dvě najdete ve stanovém městečku. TIP: Specialitou jsou takzvané Last Minute pokladny. „Na nich se 15 minut před začátkem filmu sejdou všechny dosud nevyzvednuté vstupenky, kde jsou k dispozici pro všechny držitele Festival Passu nebo akreditované návštěvníky,“ vysvětlují organizátoři festivalu.

„My tu jsme od 6:30, a už v tu dobu tu tedy byla velká fronta. Ale uvidíme, máme několik možností a variant,“ říká Dáša s kamarádkou Romanou. Na jaké filmy se chystají, ovšem neprozradí. „Moc to tady nechceme říkat,“ ztiší hlas. „Aby nám to tu někdo nevybral,“ vysvětluje.

Taktikou disponovali i jiní, velký zájem o některé filmy však dokáže strategii překazit. Své o tom ví Michal, který přišel do fronty před sedmou hodinou ranní. „Máme vybraných pár filmů, ale bereme i pro kamarády. A když je nás víc, je to těžší. Kdyžtak ale vezmeme i něco jiného, než na co jsme původně chtěli jít,“ říká.

Příště prý zvolí jinou taktiku: každý ze skupinky kamarádů obsadí jinou pokladnu. A na některé z nich už to klapnout musí. „Já jsem věřila, že to vyjde a seženeme,“ ozývá se ale záhy za mými zády, kde kráčí postarší pár s úlovkem nejcennějším: s papírovou obálkou s několika lístky.

Pak se ale vydáváme až na samotný chvost dlouhé fronty. Že by přeci jen někdo přišel jen tak zkusit štěstí? „Kdepak. My jsme měly budík, ale včera večer jsme pařily, takže jsme ráno jen budík zamáčkly a spaly dál,“ směje se Hana s kamarádkou Vendy.

Nejsou to ovšem žádní zelenáči. Obě kamarádky jsou místní, a na filmy chodí každý rok. Jen letos to se vstáváním úplně nevyšlo. Ale není ještě všem dnům konec. „Na dnešek jsme měly připravené filmy Mé léto s Irene a Ta druhá. Podle programu jsme si ale vybraly i filmy na další dny, na zítra máme také,“ říkají kamarádky, které si festival užívají každý rok a na příval turistů si nestěžují. „Je to krásná akce, máme to moc rády,“ uzavírají se zíváním filmové fanynky.