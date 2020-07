Biskupství dostalo udání, že se farář nevhodně choval k nezletilým

STOJÍM ZA NAŠÍM FARÁŘEM!



Když jsem včera vysvětloval mojí 82leté mamince, že náš loketský farář a můj kamarád čelí nařčení ze sexuálního zneužívání, a že byl preventivně zbaven všech církevních funkcí i kněžství do vyřešení celého případu, nejprve projevila neskrývaný údiv a pak docela výstižně pravila: „Máme se asi moc dobře, když lidi řeší takový p---viny!“

Znám Jiřího Majkova od té doby, co nastoupil do Lokte, tedy takřka dvacet let, byli jsme spolu a mými dětmi na dovolen...é v Egyptě, s partou z hospůdky společně v Provance, chodíme si zahrát petanque a na pivko, a mám tedy potřebu se ho veřejně zastat ve chvíli, kdy je vláčen médii cimrmanovskou terminologií minimálně jako „sprostý podezřelý“. Chápu, že katolická církev je v současnosti poněkud přecitlivělá na jakékoliv prohřešky v oblasti sexuálního zneužívání a že podobně, jako je to třeba u policie, že také církev „odstaví“ podezřelého do vyřešení případu a to nejenom policií, ale i Vatikánem. Co ale nechápu je forma a způsob oznámení jemu samotnému i veřejnosti. Výsledkem je, že Jiří vůbec netuší, o co tu jde, kdy a co se vlastně mělo přihodit, ale médiím se přesto oznámí, že jde o podezření ze sexuálního zneužívání. Tak a je to! A milý pane faráři, teď jste „sprostý podezřelý“ a nějak se s tím poperte. Žijeme v době, kdy obvinit dneska někoho z čehokoliv je hrozně jednoduché, ale o to složitější následky to přináší. Chci jenom věřit, že to údajné obvinění je falešné, a že v takovém případě biskupství vrátí Jiřího Majkova tam kam patří, tedy do Lokte i se všemi funkcemi. Vycházím-li z vlastního takřka dvacetiletého vzájemného poznání, tak já za Jiřím Majkovem stojím.