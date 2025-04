Auta, která vidí za roh. Karlovarský kraj se na EXPO prezentuje autonomními vozidly

Regionální hospodářská komora dlouhodobě podporuje inovativní projekty a rozvoj technologických řešení v regionu.

„V rámci české účasti jsme zodpovědní za prezentaci autonomních technologií a propojení tuzemských společností a projektů s mezinárodními partnery. V Ósace jsme proto představili praktické využití těchto technologií v různých oblastech našeho života,“ potvrdil Petr Vašta, garant sekce Informační a autonomní technologie při hospodářské komoře Karlovarského kraje. Podle jeho slov se tyto moderní technologie již v Česku připravují k testování.

„Autonomní vozidlo, určené ke svozu odpadu v pěších zónách, takzvaná Košovka, se chystá k testování na pěší zóně v Chebu. Vůz se pohybuje rychlostí do čtyř kilometrů za hodinu a dokáže bezpečně navigovat mezi chodci,“ řekla mluvčí komory Václava Simeonová.

Vůz využívá řadu moderních technologií a jeho využití bude široké. Může se pohybovat po školních areálech, v parcích nebo průmyslových zónách. Další inovací je autonomní minibus MHD nazvaný nultá linka, který je vyvíjen pro provoz v lázeňských městech.

„Minibus operuje po pevně dané trase, využívá pokročilé navigační systémy včetně široké škály senzorů a čidel a přispívá ke snížení emisí i k vyšší bezpečnosti veřejné dopravy,“ upřesnila Simeonová s tím, že právě Karlovarský kraj má ambice stát se centrem pro testování a zavádění autonomních technologií.

Umožnit to má pokrytí celého regionu 5G CCAM sítí a vybudování infrastruktury včetně moderního krajského dopravního informačního centra. To zajistí analytická data pro efektivní řízení dopravy na území kraje i dohled nad testovacím prostředím pro autonomní technologie.

Zástupce komory Petr Vašta sbíral zkušenosti i v Americe. Do zámoří odcestoval v rámci podnikatelské mise, která se konala v průběhu pracovní návštěvy ministra dopravy Martina Kupky v USA.

„Bylo velmi zajímavé vidět, jak rozvoj autonomních technologií funguje v USA, kde je jiná legislativa. Cílem bylo inspirovat se, a to se povedlo stoprocentně. Zároveň nám cesta přinesla ujištění, že jdeme správným směrem,“ podělil se o zážitky Petr Vašta.

Účastníci mise navštívili centrum Curiosity Lab v Atlantě zaměřené na testování autonomních vozidel a inovace v dopravě, setkali se s odborníky v oblasti chytré mobility a infrastruktury, účastnili se exkurze ve společnosti Nuro v San Francisku, která je průkopníkem autonomních doručovacích vozidel, a navštívili také jedno z největších testovacích center pro autonomní vozidla v USA, GoMentum Station.

„Například v USA se autonomní vozy taxi učily za provozu. Rok jezdily bez posádky a díky čidlům postupně získávaly potřebné zkušenosti. My jdeme s bezpečností dál a pro jistotu budujeme v Karlovarském kraji unikátní datovou infrastrukturu, která senzory na vozidlech doplní,“ uvedl Petr Vašta.

Vozidla tak podle něj budou mít přehled nejen o tom, co se děje v jejich bezprostřední blízkosti, ale budou vědět třeba i to, co se děje za rohem. „Člověk dokáže najednou vnímat v průměru pět podnětů. Technologie ale zpracuje velké množství dat v reálném čase a ihned na ně zareaguje. A na rozdíl od člověka se neunaví,“ dodal.