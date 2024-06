Svátek rychlých kol. V Karlových Varech měla zastávku letošní Eurorally

Jeden z oslovených účastníků například jezdí ve 25 let starém BMW M3. Už na první pohled není jeho vůz úplně bez úprav. „Motor je originál, ale auto je snížené a má silnější brzdy,“ představil některé úpravy svého klenotu na čtyřech kolech.

Vedle plejády bavorských rychlíků hřměly Karlovými Vary motory vozů vyhlášených značek Ferrari, Lamborghini, Mercedes či amerických Mustangů. Každé auto o výkonu vyšších stovek koní. Přesto podle účastníka akce mnoho pokut za rychlou jízdu nepadlo. „Chápeme, že jsme tady na návštěvě, a dodržujeme zákony zemí, přes které projíždíme. Takže žádné pálení pneumatik, ve městech se pohybujeme předpisovou rychlostí,“ zdůraznil řidič.

Ačkoliv policisté dohlíželi na situaci při příjezdu vozidel ke Grandhotelu Pupp, žádná další opatření v souvislosti s Eurorally podle mluvčího Jakuba Kopřivy přijímat nemuseli. „Neřešili jsme ani žádné problémy,“ doplnil.

Cesta Evropou začala 8. června v dánské Kodani. Přes Švédsko pak kolona zamířila do Polska, odkud přejela do České republiky. Po zastávce v Harrachově a na mosteckém autodromu pokračovali účastníci akce přes Karlovy Vary do Domažlic a Českých Budějovic, kde 12. června Eurorally oficiálně končí. Mapa, kterou měla řada účastníků vylepenou na svých vozech, ovšem naznačovala, že minimálně někteří z nich budou pokračovat až do francouzského Chambéry.