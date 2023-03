Opozice na Chebsku není spokojená s cenou tepla, sepsala petici za zlevnění

Argumentuje tím, že cena plynu v současné době razantně klesá. Aktuálně je na podobné úrovni, jako před válkou s Ukrajinou nebo na začátku loňského roku, kdy v prvních třech měsících lidé v Chebu platili za teplo kolem 938 korun a v Aši přibližně 997 korun.

Terea Cheb ale od ledna opět zdražila. Z loňských 1493 na 1652 korun v Chebu, v Aši se cena z 1529 vyšplhala až na 1716 korun.

„Současná cena neodpovídá skutečným nákladům na výrobu tepla a teplé užitkové vody. Lidé musí platit nepřiměřeně vysoké zálohy a nezbývá jim na další životně důležité potřeby. Opakovaně jsme vedení města vyzývali, aby začalo jednat a požadovalo úpravu těchto cen, ale bez úspěchu,“ uvedl lídr uskupení Karel Tyrpekl.

Cena tepla se má postupně snižovat

Chebský starosta Jan Vrba (ANO) však tvrdí, že radnice se tímto problémem zabývá. „Cena tepla a teplé vody pro letošní rok vychází ze zastropovaných cen plynu, proto v sobě už významnou slevu zahrnuje. Nicméně nyní se plyn začíná prodávat pod regulovanou cenou, Terea proto znovu přepočítává náklady na vytápění,“ uvádí Vrba.

Zřejmě od května tak lidé mohou očekávat snížení ceny tepla, minimálně o 120 korun za gigajoule. „Není to částka, která by byla významná, nicméně je tu předpoklad, vzhledem k vývoji cen plynu, který Terea postupně dokupuje, že by se ta cena tepla mohla v průběhu roku ještě snižovat,“ vysvětlil starosta Vrba.

Podle něj je sice v současné době cena plynu relativně nízká, ale je třeba vidět i to, že většina plynu nakoupeného za vyšší cenu se už v topném období propálila. „Takže uvidíme, jak se to podaří všechno zkalkulovat,“ podotkl starosta. Zároveň upozornil na to, že ceníky Terey musí schválit Energetický regulační úřad, který dohlíží i na výši zisku.

Podle jeho slov bude o teple jednat i nadcházející zastupitelstvo, před kterým vystoupí jednatel Terey Vojtěch Lapáček, aby záležitost ohledně tvorby cen osvětlil.

Snížení je malé, namítá opozice

Se stokorunovým snížením ceny tepla však opozice spokojená není. „Já bych si představoval, že bychom měli platit alespoň o třetinu méně, možná ale i o víc, když ceny plynu takto významně klesly. Ale o stovku? To mi přijde hodně málo,“ konstatoval Karel Tyrpekl.

V podobném duchu se vyjádřil i bývalý starosta Antonín Jalovec z hnutí Volba pro město Cheb.

„Potvrzuje se, že možnosti města ovlivnit cenu tepla jsou velmi malé. Vzhledem k tomu, že od prvního ledna došlo v Teree opět ke zvýšení cen o osm procent, tak se tím dostáváme do cenové hladiny, která platila na podzim, v době extrémních cen plynu. Podle mého je nyní cena někde kolem osmi stovek za gigajoule. Město by mělo jednat,“ dodal Jalovec.