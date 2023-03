Díky vodě z tisovské elektrárny si v sádkách hoví také exotické tilápie

Sádky v Tisové nabízejí také jezírkové nebo návnadové ryby. To všechno díky takzvané oteplené vody z elektrárny. Jen loni to bylo více než milion kubíků vody. „Je to oboustranně fungující symbióza. Elektrárna dodává rybím sádkám oteplenou vodu, která původně sloužila jako chladicí,“ uvádí Zdeněk Kaplan, vedoucí odboru teplárenství Elektrárny Tisová.

„Pára, která v turbíně předala svou energii, je svedena do kondenzátoru, v něm se ochladí a zkondenzuje. Pára se ochlazuje vodou a část této oteplené chladicí vody se odvádí potrubím do sádek pro potřeby rybářů. V loňském roce šlo do rybích sádek více než jeden milion metrů krychlových vody,“ poznamenal Kaplan.

Tilápie potřebuje velmi teplou vodu

Spolupráci s elektrárnou si pochvaluje také Martina Křivková, která si prodejnu ryb pronajala v roce 2018. „K prodejně patří rovněž několik sádek na tržní ryby. Úvahy o chovu teplomilné tilápie nilské, která je u zákazníků velmi oblíbená, vedly už dříve k dohodě s vedením elektrárny,“ podotkla Křivková.

Na základě toho se začala v rybárně využívat oteplená voda a tudíž vznikly podmínky pro chov tilápií, pro které je voda o teplotě 24 až 26 stupňů životně důležitá,“ vysvětluje Křivková. Poznamenala, že rybárna je proslulá chovem a produkcí těchto sladkovodních ryb původem z Afriky po celé České republice.

Ryby nejen talíř, ale i coby okrasné do jezírek

Teplá voda ale pomáhá také v rybí líhni, kde se provádí umělé výtěry, líhnutí a odchov plůdku v teplé vodě. „V líhni se vytírají různé druhy ryb včetně těch tradičně původem z českých řek. Plůdek odebírají různá rybářství z celých Čech, ale také maloodběratelé do soukromých rybníků a jezírek,“ dodává Křivková.

Ke konzumaci na sádkách nabízejí například kapry, pstruhy, amury, tolstolobiky, jesetery či exotické tilápie. V nabídce ale nechybí ani jezírkové ryby jako jsou barevní karasové, koi kapři či jeseteři nebo návnadové rybičky pro rybáře – plotice, karásci nebo okouni.