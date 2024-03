Ašský projekt Corrency vloni zabodoval. Letos se vrací, ale se změnami

„Každý člověk, který se zapojí, získá v takzvaných correntech tisíc korun na podporu místních obchodníků nebo poskytovatelů nejrůznějších služeb. Touto digitální měnou budou moci zaplatit až polovinu útraty,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Město navazuje na loňský nultý ročník, kdy se nakonec přihlásilo víc zájemců, než bylo možné uspokojit.

Obchod i kultura

„Letos jsme pravidla trochu upravili. První změnou je, že zaregistrovaný člověk musí v průběhu prvních tří měsíců, tedy do konce srpna, uplatnit alespoň část přidělených correntů. Jinak bude jako neaktivní z projektu vyřazen a na jeho místo postoupí další zájemce. Druhá změna se pak týká okruhu poskytovatelů služeb,“ informoval Vrbata.

Novinkou je, že kromě obchodníků bude možné correnty využít také jako slevu u poskytovatelů kulturních akcí. Začátek registrace obchodníků a obyvatel města je stanovený na 1. duben a registrace bude přístupná do konce roku nebo do naplnění kapacity. S correnty bude možné u zapojených obchodníků a provozovatelů platit od 1. května do 31. prosince.

Průzkum prostředí

Jak uvedl starosta Aše Vítězslav Kokoř, projekt má především podpořit zdejší podnikatele. „Jedním z problémů je nízká ekonomická a podnikatelská aktivita. Lidem se nevyplatí podnikat, raději pracují v Německu. Chceme podnikatele, co v Aši zbyli, podpořit,“ řekl starosta.

Každý, kdo se do projektu přihlásí, sám rozhodne, jakou službu či produkt digitální měnou zaplatí.

Dotace by měla motivovat k návštěvě místního obchodníka či poskytovatele služby v Aši. Kromě podpory lokálních podnikatelů má být model pro město užitečný také v tom, že radnice získá informace, kolik lidí ve městě reálně podniká a o jaké služby je zájem. Correnty mají podpořit malé a střední firmy, nelze je uplatnit třeba při nákupu v supermarketu.

Je to jednoduché

S plánem na oživení ekonomiky v Aši pomáhá radnici společnost Corrency, která stojí za podobnými projekty v řadě měst České republiky. „Někde radnice podpořily například zájmové kroužky pro děti, jinde místní obchodníky nebo jen určité služby, farmářské výrobce a tak podobně,“ konstatoval mluvčí města Milan Vrbata.

Obchodníci v Aši si projekt chválí. „Máme s tím dobré zkušenosti. Určitě se do projektu znovu zapojíme. Lidé mohli virtuální měnou uhradit polovinu nákupu, pokud měli dostatek correntů na účtu,“ podotkl Tomáš Vojík mladší, vedoucí prodejny Železářství Vojík. „V prodejně se přihlásili esemeskou a polovina ceny nákupu se jim odečetla,“ dodal.