Kraj chce zamezit odlivu mozků, finančně podpoří projekt na pomoc firmám

„Kvůli odlivu mozků čelí především malé a střední podniky v Karlovarském kraji nedostatku kompetentních odborníků,“ konstatovala Jitka Čmoková, mluvčí krajského úřadu. Pod hlavičkou Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání tak vznikne Cirkulární inovační hub (centrum).

Jeho cílem je vytvořit postupy a nástroje, které podnikatelům umožní v praxi zavést principy cirkulární ekonomiky. Ta si klade za cíl, zjednodušeně řečeno, udržet výrobky, materiály a zdroje v ekonomickém cyklu tak dlouho, jak je to jen možné. A na jeho konci je zpracovat tak, aby byl odpad co nejmenší.

Projekt inovačního centra z 80 procent zafinancuje Evropská unie. Celkové náklady činí 4,25 milionu korun s tím, že příspěvek unie je 3,4 milionu. A právě tuto částku kraj poskytne jako předfinancování. Podpora je návratná. Navíc pak kraj projekt podpoří dotací 850 tisíc korun.

Odliv mozků z kraje je podle řady firem neudržitelný. „Stále častěji se na nás obrací firmy, které by do regionu chtěly přijít nebo tu jsou a chtějí svou činnost rozšířit. Brzdí je však obavy z nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. To ve finále škodí celému regionu,“ vysvětlil Tomáš Linda, předseda představenstva Krajské hospodářské komory.