Finanční podpora přeměny těžebních regionů má pokračovat i po roce 2027

„Zájem Evropské komise je pokračovat v této podpoře,“ konstatoval ministr životního prostředí Petr Hladík. Ta by se podle něj v dalším rozpočtovém období mohla týkat i jiných, než hnědouhelných regionů.

V Karlovarském kraji by mohlo jít i o místa, kde se v minulosti těžil uran. „Jsme ale na samém počátku diskuze, takže neumím komentovat, jak to dopadne,“ řekl ministr Hladík.

Zásadní ovšem podle ministra je, že současná transformace není jen o odklonu od uhlí. „Týká se transformace celého regionu. A to vzdělávání, zaměstnanosti, potenciálu nových podnikatelských příležitostí i průmyslu s vysokou přidanou hodnotou,“ naznačil Hladík.

Co může strukturálně postiženým regionům dělat problémy, a z diskuze to i vyplynulo, je využití rychlých peněz Fondu spravedlivé transformace. Většina z nich totiž musí být vyčerpaná už do roku 2026. „Česká republika je v tomto ohledu poměrně daleko. Důležité ale bude vyhodnocení efektivity jednotlivých projektů,“ podotkl Petr Hladík.

Hejtman Petr Kulhánek uvedl, že výroční politický dialog, jak se akce oficiálně jmenuje, je rovněž platformou pro vznášení připomínek z regionů směrem k evropským orgánům. „Pro nás je zásadní především otázka energetické stability a bezpečnosti,“ naznačil hejtman.

Energetická soustava regionu je podle něj s výhledem na potenciál případných nových podnikatelských aktivit poddimenzovaná. „S přechodem na obnovitelné zdroje energie, které jsou nestálé a nestabilní, stále potřebujeme rychlý zdroj energie, který by nahradil výpadky. Dnes je to buď plyn, nebo uhlí,“ podotkl hejtman.

„V momentě, kdy by měly uhelné elektrárny nadobro skončit, potřebujeme vyřešit, co bude oním rychlým zdrojem tak, abychom nečelili blackoutům a energetické nestabilitě. To je naše regionální specifikum,“ dodal Kulhánek.

Výroční politický dialog, který každý rok hostí jiná země, pořádá Evropská komise a Karlovarský kraj s podporou Evropského výboru regionů.