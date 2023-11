Voda z letištní plochy je kontaminovaná, bez čištění do Cínového potoka nesmí

Je proto podle radního nepřípustné, aby se přistoupilo k náhradnímu řešení, které navrhuje Karlovarský kraj coby vlastník letiště. Podle něj by se voda shromažďovala v jímce s přepadem, odkud by odcházela do Cínového potoka. Ten se potom v Březové vlévá do řeky Teplé. Tento názor podle Bursíka podporují i vodohospodáři či ochránci životního prostředí.

O čističce odpadních vod ostatně podle radního hovoří i studie vlivu stavby na životní prostředí (EIA). „Ředitelství silnic a dálnic má v rámci projektu dálnice D6, která povede nedaleko letiště, připravenou také kanalizaci. Do té by měla zamířit právě voda z letiště,“ dodal Bursík.

Rozšíření a prodloužení přistávací a vzletové dráhy je v plánu na rok 2025. Projekt by podle předběžných odhadů měl stát přibližně 1,5 miliardy. Úpravy pomohou naplno využít kapacitu letiště.

Oproti obecně zažité domněnce se přistávací plocha nebude primárně prodlužovat a rozšiřovat kvůli tomu, aby v Karlových Varech mohla přistávat větší letadla. Cílem této úpravy je naplno využít kapacit těch, které už do krajského města létají.