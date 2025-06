Krásně kvete, ale mnoho radosti neudělá. Lupina zaplavuje české louky

Teď vytlačuje původní druhy rostlin a mění charakter půdy. V boji s invazním rostlinným dravcem může pomoci každý. Stačí si květy americké krásky natrhat do vázy.

Podle odborníků rostlina tam, kde roste, váže v půdě dusík. Jenže tím způsobuje velký pokles druhové rozmanitosti a zemědělcům snižuje kvalitu luční píce. A když z luk vymizí různorodé kvetoucí rostliny, zmizí motýli a další hmyz.

„Invaze lupiny je v západních Čechách obzvláště masivní. Statná rostlina se velmi dobře šíří téměř do všech typů stanovišť, především do živinami chudých trávníků, které bývají domovem vzácných rostlinných druhů,“ potvrdil specialista na chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les Přemysl Tájek z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Jak říká, z pohledu ochrany přírody představuje lupina větší riziko než třeba bolševník velkolepý. Dokáže totiž výrazně měnit půdní podmínky na stanovišti, kde roste. „Kdybych to řekl jednoduše, lupina dokáže během několika let přeměnit krásnou květnatou louku plnou vzácných orchidejí v druhově chudý porost plný lupiny a kopřiv,“ předestřel Tájek.

K masivnímu šíření rostliny v minulosti výrazně přispělo kosení luk v pozdních termínech, kdy už má lupina vytvořena semena. Ta se pak během sušení sena a svozu balíků snadno dostávají do okolí.

Ani zemědělcům rostlina radost nedělá. Významně totiž zhoršuje kvalitu píce pro dobytek. Lupina je hořká a na pastvinách se jí především skot důsledně vyhýbá.

Na přírodovědně nejcennějších lokalitách se snaží odborníci s lupinou bojovat už řadu let. „Lupina je však těžký soupeř. Poté, co byla řadu let cíleně hubena, v některých našich chráněných územích sice ustoupila, nevymizela však úplně a zásahy je zapotřebí každoročně opakovat,“ řekl Tájek.

Jeho kolegyně Jana Rolková potvrzuje, že návod, jak se lupiny nadobro zbavit, se zatím najít nepodařilo. Někteří zemědělci se snaží rostlinu hubit hlubokou orbou, jinde se v některých odůvodněných případech zkouší chemie, což je sice účinný, nicméně ožehavý způsob.

„Nejlepší je herbicidní látku aplikovat bodově přímo na rostlinu, jenže to je drahé. Zemědělcům spíš doporučujeme častější seč. První ještě před tím, než začne rostlina vytvářet semena, následně je třeba sekat ještě několikrát. Lupina je totiž schopná nasadit na květ dvakrát i třikrát do roka. Na Šumavě s tím mají docela dobré zkušenosti. Častým kosením se tam podařilo výskyt lupiny potlačit a zasažené plochy zmenšit. Opětovná snaha vykvést totiž rostlinu vysiluje a ta v dlouhodobém horizontu neprosperuje,“ vysvětlila Rolková.

Pomoci s likvidací invazní krásky však může každý. Třeba tím, že bude lupinu na svých pozemcích a kolem nich pravidelně sekat, nebo že si výletu do přírody přinese do vázy bohatou náruč květů. Právě teď je k tomu nejvhodnější čas.