Divocí koně z Milovic pomůžou vrátit život cenným pastvinám v okolí Krásné

Lidé si pohled na tato jedinečná zvířata budou moci vychutnat z nově vybudovaných pozorovacích stanovišť. Kromě toho se na místě bývalé obce Štítary probudí starý ovocný sad a záhony s původními bylinami. Informační tabule, které tu návštěvníci najdou, budou vyprávět příběhy o bohaté minulosti nejzápadnějšího regionu.

„Nejprve jsme od státu získali rozlehlé pozemky, kde dříve stála obec Štítary. Spolu s odborníky z Univerzity Karlovy jsme se rozhodli, že sem zkusíme vrátit původní rostlinnou kulturu, která bez údržby téměř zanikla. S tím by mohli pomoci právě divocí koně,“ vysvětluje Luboš Pokorný, starosta Krásné, pod kterou někdejší obec Štítary patří.

Přírodovědci i lidé v obci věří, že koně svou pastvou podobně jako v Milovicích pomohou spustit metamorfózu lučních a mokřadních biotopů v oblasti bývalé obce Štítary tak, aby opět ožily původními druhy rostlin a aby se sem vrátily jedinečné druhy živočichů a motýlů. Projekt v Krásné iniciovala ochranářka přírody Erika Smrtová.

Území cenné také z historického hlediska

Podle ní pastva exmoorských koní pomůže zlepšit biotopy, které jsou důležité pro výskyt některých aktuálně kriticky ohrožených druhů, například hnědáska chrastavcového či perlorodky říční. Zapojením veřejnosti do projektu, například při sázení bylin, se navíc zvýší povědomí o významu zdejšího přírodního a kulturního dědictví.

Starosta Pokorný uvedl, že je celá lokalita jedinečná i z historického hlediska. Po válce odsud museli odejít němečtí obyvatelé a posléze domy srovnaly se zemí buldozery. Minulost se tu přesto stále připomíná. „Rostou tu staré ovocné stromy, pod zemí jsme objevili zbytek památníku obětem 1. světové války. V kronikách jsme našli, že stával v centru obce,“ řekl.

Nyní obec chystá projekt na obnovení této památky, již chce umístit někam na vhodné místo. „To už je ale jiný příběh,“ podotkl starosta Pokorný, který věří, že divokým koním se bude na Ašsku líbit. „Pokusíme se jim vytvořit co nejlepší podmínky pro spokojený život. Výběh by se mohl ještě rozšířit. Místa je tu dost a krajině by to prospělo,“ poznamenal starosta.

Pozorovatelna dostane podobu strážní věže

Koně, které mají Krásenští v zápůjčce na dobu neurčitou, žádnou zvláštní péči nepotřebují. „V kontaktu s lidmi by být neměli, aby jim zůstala divokost. A také nesmí být přikrmováni, hlavně žádné pečivo, chléb a další pochoutky. Takové krmení by jim mohlo způsobit zdravotní potíže. Kolem ohrady budou cedule, které lidem vše vysvětlí,“ zdůraznil starosta.

V rámci projektu jsou v plánu přednášky a ukázky pro děti i dospělé, odborníci zde budou zkoumat, jak se krajina vyvíjí. Uvnitř výběhu vyroste pozorovatelna, která tvarem připomene strážní věže, typické pro hraniční pásmo, coby jakýsi odkaz na železnou oponu. Projekt se ve spolupráci s odborníky připravoval poměrně dlouho a byl administrativně náročný.

„Ojedinělý a zcela jistě zajímavý projekt realizovaný v našem regionu jsme nazvali Štítary, centrum lokální biodiverzity. Je hrazený z prostředků Evropské unie v rámci iniciativy Green Belt – BEST Belt. Celkové náklady, které jsou přibližně 40 tisíc eur, nám pokryje v plné výši dotace,“ konstatoval starosta Pokorný.