Strom vzpomínek se poprvé rozsvítil večer na slavnosti svátku Všech svatých

„Je to první strom na světě tohoto typu. Osobně to vnímám jako velmi decentní a krásné místo vzpomínek,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík s tím, že projekt přinese městu i všem pozůstalým hodnotu nejen z hlediska prostoru, ale především lidské sounáležitosti. „Jde o nový přístup a moderní způsob rozloučení, který plně respektuje tradice, uchovává památku na naše blízké s maximálním respektem k důstojnosti a osobitosti každého jednotlivce,“ uvedl Hurajčík. Skoro tři metry vysoký strom je krytý uzamykatelným altánem z bezpečnostního skla. Vytvořila jej česká společnost Memory Crystal, která plánuje strom nabízet do celého světa. První zájemci se prý už ozývají.

„Snažili jsme se vymyslet místo, kde by se mohli lidé scházet. První verze stromu EIWA byla určená pro kaple. Na strom dalo zavěsit několik lístečků s vypískovaným jménem zesnulého, které mohly obsahovat i jeho popel. To byla ta prapůvodní myšlenka. Ale když jsme s touto verzí stromu začali, přicházeli lidé s různými nápady. Třeba, že by si chtěli rozsvěcet lísteček z domova, chtěli vyřešit, kam dát zbytek popela, protože do lístečku se vešla jen část. A chtěli strom ven, do prostoru. Tak jsme začali inovovat. Trvalo to sedm let, tohle je už verze čtyři. Ale teprve teď si myslím, že dozrály všechny nápady, že je to konečné dílo,“ uvedl Dalibor Novák, majitel společnosti Memory Crystal.

Zatím není jasné, kolik za lístek na stromu vzpomínek pozůstalí zaplatí. V porovnání s cenou kamenného náhrobku se ale má jednat o zlomek této částky. „Pokud si rodina pořídí lísteček, který ponese jméno zesnulého a pod stromem v zemi bude uložena urna s popelem, bavíme se o ceně zhruba tři tisíce devět set korun. Lístek bude majetkem pozůstalých a pokud ukončí pronájem místa na stromě, lístek budou moci ze stromu sejmout, odnést a mít jako vzpomínku doma,“ vysvětlil Novák.

Podoba jednotlivých interaktivních lístků bude různá. Mohou obsahovat kousky zlata, fotografii, vzkaz. Současně s k jejich rozsvícením je možné navolit i hudbu. K ovládání bude sloužit aplikace, kterou bude možné ovládat buď tabletem, umístěným přímo na altánu, nebo prostřednictvím chytrého telefonu. Pozůstalí si rovněž zvolí, zda lístky bude moci rozsvítit kdokoli nebo jen příslušníci rodiny.

„Celý strom může svítit v nejrůznějších barvách. Teď aktuálně to jsou barvy podzimu. Ale lístečky, které si lidé za svého blízkého rozsvítí, budou vždy 24 hodin svítit a problikávat bíle. Zůstanou svítit i v případě, že celý strom třeba pozdě v noci zhasne. Je to obdoba zapálené svíčky. I tohle člověk uvidí v aplikaci,“ doplnil Novák s tím, že slavnostním předáním zahájil zkušební provoz pietního místa, bude probíhat nepřetržitý monitoring a optimalizace všech funkcí. Náklady na pořízení a instalaci Křišťálového stromu vzpomínek dosáhly částky 4,3 milionu korun. V okolí skleněného altánu je v plánu výsadba keřů. Počítá se i s květinovou výsadbou a osvětlením.

Radnici přivedla k myšlence na nový způsob pohřbívání skutečnost, že část pozemků na hřbitově není ve vlastnictví města. Některé jsou navíc podmáčené a není možné je k pohřbívání využívat. Kapacita hřbitova by tak kvůli tomu mohla být poměrně rychle naplněná. Město proto v jednom z objektů dokončilo stavbu vnitřního kolumbária a nyní zakoupilo Křišťálový strom vzpomínek. Tradiční možnosti pohřbívání ale budou na mariánskolázeňském hřbitově i nadále zachovány. Lidé si budou moci vybrat, jakému způsobu dají přednost.