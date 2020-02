Majitelé, kterým voda z lomu ničí domy, mají šanci. Pomoci může sanace

Práce na sanaci objektů začnou v letošním roce. „Začátkem března se uskuteční schůzka, které se zúčastní i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na ní si řekneme, jak budeme postupovat dál,“ konstatoval kynšperský starosta Tomáš Svoboda.

Než začnou práce, bude potřeba vypracovat projekt na každý dům zvlášť. „Každý má jiný problém,“ vysvětlil starosta.



Co je ovšem pro všechny poškozené domy společné, je spodní voda, která vzlíná z nedalekého zatopeného lomu. V Dolních Pochlovicích se s problémy potýkají majitelé dvaadvaceti rodinných domů. Jednou z nich je i Marie Hájková.

První problémy zaznamenala asi před pěti lety, kdy začal vlhnout sklep jejího domu. Dnes je objekt plný prasklin, skrz které je i vidět ven. „Statik sice říkal, že nehrozí, aby dům spadl, a pravidelně ho sleduje. Ale stejně jsou to nervy. V noci obavami nespím,“ svěřila se před nedávnem.

Zatopený lom má ve správě Palivový kombinát Ústí. Za touto organizací také půjdou náklady spojené se sanací podmáčených domů. Podle starosty Svobody by metoda, kdy se pomocí betonové injektáže vytvoří pod objekty jakási izolační vana, měla fungovat. „Upravovat ji budeme podle každého konkrétního domu na základě jeho kontroly,“ podotkl starosta.

„Objekty budeme opravovat postupně. Udělá se projekt řekněme na tři z nich, začnou práce a současně s nimi se budou připravovat podklady pro další,“ vysvětlil postup prací kynšperský starosta.

Do problémů se přibližně polovina domů v Dolních Pochlovicích dostala poté, co se z historických důlních děl přestala odčerpávat voda. O to se až do roku 2011 starala Sokolovská uhelná, i když to nebylo její povinností. Po skončení odčerpávání se začal někdejší lom, kde těžba skončila už ve 40. letech minulého století, plnit vodou.

„Důlní díla pak přešla pod správu ministerstva životního prostředí a od roku 2015 se o ně stará Palivový kombinát Ústí. Ten by měl být také tím, který začne problémy obyvatel řešit, i když není viníkem současné situace,“ informoval rezort průmyslu a obchodu.

I místní, kteří se s problémy potýkají, uznávají, že se v poslední době začíná přece jenom něco dít. „Už u nás byl statik, projektant i odborník zabývající se odvlhčováním objektů,“ potvrdil Miroslav Hradský, jehož dům stojí téměř na břehu zatopeného lomu. I jemu spodní voda působí velké problémy. Omítky ve sklepě, kde předcházející majitel domu ubytovával hosty, jsou otlučené na cihlu a vlhkost zvedá podlahy i v dalších patrech.